我是廣告 請繼續往下閱讀

《浪姐7》「J女郎」江語晨去年結束9年婚姻後，獨自照顧一對子女，近日她公開單親媽媽生活，表示女兒Mia確診注意力不足過動症（ADHD），同時還有妥瑞症，每天都需要花很多心力陪伴孩子，幫忙消耗過多的體力，母女日常公開後讓許多粉絲相當心疼，擔心她會操勞過度倒下。江語晨透露，女兒因為ADHD，每天都需要大量活動量，笑說就像每天替手機充放電一樣，得想辦法讓孩子消耗體力才能哄睡，不僅如此，女兒同時有妥瑞氏症，碰到事情時情緒起伏會很明顯，日常照顧也相對需要更多耐心和陪伴。為了讓女兒吃飯也能開開心心，江語晨在煮飯時更是下足功夫，像是把紅蘿蔔等各式食材切成可愛造型，搭配Hello Kitty的便當盒，希望透過寶寶喜歡的元素，讓她在用餐時可以情緒平穩，一點一滴的細心照顧都是江語晨花了許多日子才研究出來的。不過精心照護小朋友的日常公開後，也讓許多粉絲非常擔心江語晨的身體，怕偶像因為全心投入家庭，而忽略了自己的身體健康，「姊姊也要好好休息」、「字句裡都是對孩子的愛」、「當姐姐的女兒好幸福。」事實上，江語晨2016年結婚後就淡出演藝圈，直到去年宣布長達9年的婚姻結束，才再次回到大眾面前；今年參加《浪姐7》時她因為走音上熱搜，到後期展現不內耗、真實直爽的性格，反而圈了許多粉絲，事業再創巔峰。