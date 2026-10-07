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批徐佳青請辭仍未認錯 「該追究責任一樣不能少」

點名卓榮泰「用人失當」 要求向全民道歉

僑委會委員長徐佳青今（7）日宣布請辭，並自請行政及司法調查。對此，立法委員陳清龍表示，徐佳青請辭「不是結案」，該追究的責任一樣都不能少，絕對不能就此「斷尾求生」，並點名行政院長卓榮泰，質疑其用人失當，應向全國人民道歉。陳清龍表示，徐佳青請辭並不代表整起爭議就此落幕，「該追究的責任一樣都不能少，絕對不能就此斷尾求生」。針對徐佳青在請辭聲明中表示，自己遭到「某些立委造謠扭曲」、「無理的質疑與打壓」，陳清龍批評，徐佳青面對相關爭議，直到最後一刻仍不認錯，反而將外界質疑歸咎於政治攻防。陳清龍質疑，「難道有人要求徐佳青把兒子包裝成攝影官、隨同公費出國？還是有人要求徐佳青丈夫把外館公務車當成私家車？」認為相關爭議仍應持續釐清。陳清龍進一步指出，徐佳青先前在東沙島案因違反利益衝突迴避相關規定遭裁罰時，「就早該下台負責」。陳並將矛頭指向卓榮泰，批評卓「用人失當、一路護航包庇」，直到選舉將近、爭議持續延燒才切割。陳清龍質問，「難道不用為任用貪腐閣員向全國人民道歉嗎？」並強調，徐佳青雖已宣布請辭，但相關責任仍應持續追究，不能因離開職位就宣告事件落幕。