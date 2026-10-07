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▲丁丁摘下頭套休息的樣子格外有趣。（圖／翻攝自NBC）

幼兒節目《天線寶寶》是英國廣播公司（BBC）和Ragdoll公司製作的節目，自1997年開播後引來廣大迴響，就連2026年的今天都還在流行，新光三越信義新天地A9更開設快閃店。很多人已經遺忘的是，其實《天線寶寶》並不是動畫，而是真人演出的節目，過去拍攝幕後的照片在網路上流傳，當飾演丁丁的Simon（西門·謝爾頓）拿下頭套時，許多粉絲驚呼，「天啊不知道丁丁這麼帥。」遺憾的是，西門·謝爾頓在2018年1月17日猝逝，得年52歲。《天線寶寶》近來因開設快閃店，當年拍攝花絮再度被討論，許多看《天線寶寶》長大的小朋友，如今都已經成年，對卡通的記憶只有那幾個經典角色和台詞，很多人都忘記，其實《天線寶寶》並不是動畫，而是真人演出的節目，與其他寓教於樂的兒童節目不同，《天線寶寶》只呈現孩子在學習中的有趣經驗。當年拍攝《天線寶寶》可是非常辛苦，笨重的攝影器材還有密不透風的娃娃頭套，當演員把頭套拆下來，有種說不出來的奇妙感，尤其是飾演丁丁的Simon（西門·謝爾頓），拿下頭套坐在一旁休息的模樣，把人瞬間拉回現實，也有人說不知道原來丁丁這麼帥、「原來天線寶寶這麼大隻的嗎」、「根本是皮克敏原型」、「什麼，是真人，我以為是卡通」、「辛苦工作人員了，沒想到這麼大隻」。然而，遺憾的是，飾演丁丁的西門·謝爾頓在2018年1月17日猝逝，西門·謝爾頓原本是個芭蕾舞者，接替離開劇組的戴夫·湯普森，起初被要求穿上道具服時還有點抗拒，後來被說服，也因為丁丁爆紅，他過世時台灣媒體提及他的舞蹈才華，還以「丁丁真的是個人才」作為標題。