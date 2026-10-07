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昨稱絕對沒有圖利 陳菁徽：今天卻火速請辭

「過了一個晚上誰讓她請辭？」 點名新潮流、賴清德

要求公布單據紀錄 追問有無分攤油錢、餐費

籲賴清德、卓榮泰交代調查時程 「請辭不是就沒事」

僑委會委員長徐佳青今（7）日宣布請辭，國民黨立委陳菁徽表示，徐佳青「昨天義正嚴詞沒有圖利，今天哽咽火速請辭」，並直言「新潮流保不了徐佳青，徐佳青的責任也不是請辭就沒事」。她更質疑，過了一個晚上，「是誰讓絕無圖利的徐佳青願意請辭？」並要求總統賴清德、行政院長卓榮泰公布行政調查的進度與時程。陳菁徽今在臉書表示，徐佳青被爆濫用特權，13、14歲的兒子掛攝影官，跟著公務行程「吃喝玩樂」；丈夫則被指從紐約開公務車一路到華府，她質疑，相關行徑涉嫌違反《貪污治罪條例》。陳菁徽指出，徐佳青昨日第一時間稱感冒不回應，後來大動作澄清，僑委會也翻找兩、三個月的資料，強調「絕對沒有圖利，一切都是自費」。陳菁徽並批評，外交部隨後出面說明，要台灣人民體諒徐佳青身為母親需要照顧兒子，但她反問，「只有徐佳青要照顧小孩，阿我們其他人不用？」當時徐佳青的兒子已13、14歲、就讀國中，「民進黨的0到6歲國家養政策，什麼時候多了一倍？」陳菁徽表示，徐佳青今日火速請辭，「昨天的自信囂張去哪裡了？」她並追問，過了一個晚上，「是誰讓絕無圖利的徐佳青願意請辭？是誰讓東沙島特權被罰錢，卻還是覺得委屈的徐佳青，願意放下權力的戒指？」陳菁徽聲稱，「顯然是新潮流出手，賴清德也不忍了」，並認為徐佳青請辭，是賴清德進行政治風險控管，避免相關爭議延燒、影響年底選舉。陳菁徽批評，否則「一個自以為是、囂張跋扈的人，又豈會願意承認錯誤、交出權力？」針對相關爭議，陳菁徽表示，台灣人民非常關心行政、司法調查何時會有結果，僑委會應該說清楚，到底有沒有攝影官配置、多高層級的活動會需要攝影官，也應檢附相關活動的攝影成果報告。陳菁徽表示，徐佳青既然自稱相關費用都是自費，「不妨公布單據紀錄」，包括兒子若搭乘公務車，有沒有分攤油錢，各場餐敘有沒有自付餐費，「而不是一句都符合規定，就可以開脫」。陳菁徽進一步要求，賴清德、卓榮泰必須給出行政機關「調查結果的進度與時程」，否則民進黨就是「打假球，重重提起、輕輕放下」，最終相關爭議恐怕又石沉大海。陳菁徽最後表示，「不出意外，等到風波過去，很快又會看到徐佳青出現在某個高位，繼續以不同的形式照顧自己的家人。」她並諷刺，「畢竟，不管到幾歲，徐佳青永遠是孩子的媽媽，永遠是老公的妻子，在她的邏輯愛屋及烏怎麼了嗎？」