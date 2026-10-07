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🟡No.10 國慶紀念品限量搶！帽子、保溫瓶、迷你燈箱成收藏焦點

▲2026國慶紀念品融入雙十主視覺，推出帽子、保溫瓶及迷你燈箱等限定小物。（圖／中華民國國慶籌備委員會）

🟡No.9 僑胞返台過國慶！參加慶典、探親旅遊一次安排

🟡No.8 國慶連假不只看煙火！全台健行、路跑、升旗活動一起玩

🟡No.7 國慶穿搭、掛國旗、社群打卡！自己的雙十節自己過

▲桃園中壢國旗屋掛滿國旗，吸引許多民眾到場拍照、感受雙十節氣氛。（圖／桃園市政府）

🟡No.6 國慶一早先升旗！唱國歌、觀禮直播成經典儀式

🟡No.5 國慶晚會卡司成焦點！2026首度移師新北

🟡No.4 國慶大會必看！三軍儀隊、空中操演到表演節目成焦點

🟡No.3 國慶優惠不能錯過！飯店、餐飲、百貨、樂園折扣出籠

🟡No.2 國慶煙火聲量破10萬！2026台東接棒 10月10日「世界的方舟」登場

▲2026年國慶焰火將於台東市卑南溪出海口登場。（示意圖／台東縣政府）

🟡No.1 總統國慶日談話奪冠！聲量破10萬 2026國慶會拋出哪些新主張？

2026國慶日去哪玩、怎麼過才有儀式感？10月10日除了看國慶大會、升旗、唱國歌、國慶煙火、國慶晚會，不少人也會趁國慶連假安排出遊、搶優惠、參加路跑健行，甚至換上國慶穿搭、掛國旗拍照打卡。《網路溫度計DailyView》整理近一年網路討論，公布「國慶十大必備儀式感」排行榜，從總統國慶日談話、國慶煙火到國慶優惠一次看。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察2025年10月1日至2026年9月30日的網路討論，繼2025年首度調查後，今年再度整理「國慶十大必備儀式感」，從國家典禮、表演活動到連假出遊，哪些項目最受全民關注，完整排名出爐。每年國慶紀念品一曝光，總會吸引收藏迷關注。2026年除了帽子、紀念徽章等經典收藏品，也首度推出以「晶片矩陣」雙十圖樣打造的迷你燈箱，可當桌面擺設，也能作為小夜燈；保溫瓶則加入磁吸手機支架功能，另外還有以台灣米製作的梅花米餅，讓國慶小物從收藏延伸到實用與生活感。國慶對不少海外僑胞來說，不只是節日，也是一個安排返台行程的時間點，除了參加晚會、國慶大會與煙火活動，探親、朋友聚會、返鄉走走也常會一起排進行程。從機場落地、回到熟悉的街區，到和親友一起吃飯聊天，雙十前後也成了海外僑胞集中返台、重新和台灣生活接軌的一段時間。國慶連假不只看典禮、追煙火，各地也把升旗和健走、表演結合在一起，像雲林規劃國慶升旗活動，邀請民眾一起唱國歌、國旗歌，升旗後再接著參加健走，現場還安排原民團體組曲表演與直排輪隊伍帶隊。完成健走後可兌換活動好禮，當天到場參加升旗的民眾也能領取國旗風車、國慶帽子、毛巾與米餅，讓雙十節從一早就有一整套活動可以參加。穿上紅白藍配色、在家門口掛起國旗，拍張照留下「國慶快樂」，不用參加大型活動，也能用自己的方式過雙十，而有些地方甚至把這份儀式感延續了好多年。桃園中壢86歲「國旗達人」張老旺，已連續32年在國慶前夕掛起大片國旗，今年原本一度考慮停辦，最後在桃園市府、中壢及平鎮區公所協助下，4萬面國旗依然陸續掛起。「個人慶祝、國慶穿搭、社群打卡、懸掛國旗」和去年同樣排名第7，從一套應景穿搭、一面國旗，到專程前往旗海拍照，這些看似簡單的小動作，也能讓10月10日多一點屬於自己的儀式感。不少人的國慶，從一早升旗、唱國歌開始。除了總統府前的國慶大會，各縣市也會安排升旗活動，想感受現場氣氛可以直接參加，不方便出門的人，也能透過電視或網路直播一起觀禮。即使現在雙十節有晚會、煙火、出遊等各種玩法，升旗依然是很多人心中最有代表性的國慶儀式之一。國慶晚會是雙十節前一晚的重要暖場活動。2026年國慶晚會首度移師新北，10月9日晚間在板橋第一運動場登場，以「世界的舞台．齊聚台灣」為主題，集結江淑娜、桑布伊、鄭宜農、黃子軒，以及日本歌手大黑摩季、韓國歌手李瀧、印尼樂團Grrrl Gang等國內外卡司。除了總統演說，每年國慶大會中的三軍儀隊、樂隊、藝文演出、英雄車隊與空中操演，也是不少觀眾鎖定直播的原因，今年「國慶大會節目表演」從去年第6名升至第4名。觀察期間的討論高點之一，來自台視在「台視時光機」臉書粉絲專頁於2025年國慶前夕分享民國80年的國慶閱兵大典，整齊劃一的隊伍與閱兵畫面，再度勾起不少人的時代記憶。國慶連假一到，各類優惠也跟著出籠！去年榜單冠軍正是「享受國慶優惠」，今年雖然退居第3，仍是很貼近日常消費的一項。從旅遊業者、飯店、餐飲到百貨與遊樂園，不少品牌都會趁著雙十檔期推出限時折扣、住宿專案或限定優惠，吸引民眾安排連假行程。看夜空被煙火點亮，幾乎已經成為國慶最有辨識度的畫面之一，今年「國慶煙火」站上第2名，比去年再前進一名，也是榜單中唯二突破10萬筆的項目。2026年國慶焰火由台東接棒，睽違9年再度舉辦，10月10日以「世界的方舟：南島台灣」為主題登場。經過去年南投場的煙霧與接駁爭議後，今年台東場如何安排施放與觀賞動線，也讓這場國慶重頭戲更受矚目。今年國慶儀式感聲量冠軍，由「總統國慶日談話」拿下！每年雙十國慶，總統談話都是外界關注焦點，從兩岸、經濟、國防到產業政策，只要拋出明確主張，後續常會延伸出新聞解讀、政治回應與社群討論。回看2025年，賴清德在任內第二次國慶演說中，同時談到台海局勢、AI產業與經濟表現，多項高關注議題集中在同一場演說，也讓相關討論一路延燒。從榜單來看，「總統國慶日談話」去年排名第4，今年直接躍上第1，10萬2267筆聲量也是十大項目中最高，2026年國慶談話會拋出哪些新主張，成為今年雙十節前值得關注的焦點。