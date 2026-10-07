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許宇甄：現在要查的是任職期間有沒有違法

痛批「辭職換結案」 官越大越應嚴格檢驗

「政治辭職不是司法句點」 要求循線追查相關人員

僑委會委員長徐佳青今（7）日宣布請辭，國民黨團書記長許宇甄表示，請辭只能解決政治責任、降低選舉衝擊，絕對不能終結法律責任，「徐佳青可以離開官位，但證據不能跟著消失，法律責任不能一筆勾銷。」她強調，既然台北地檢署已分案調查，檢調就應一路查到底，「法律之前沒有『下台免責條款』，官越大，越應接受嚴格檢驗。」許宇甄表示，現在要查的不是徐佳青還適不適合當官，而是她任職期間到底有沒有違法。兒子為何會以「攝影官」名義出現在相關資料？丈夫是否曾使用外館公務車？有沒有動用駐外館處人力、車輛、接待或其他國家資源？「誰下令、誰核准、誰配合、費用如何核銷？」這些都是具體的法律與行政責任問題。許宇甄指出，外交部既已要求駐美、駐德代表處查明，就應保存相關公文、派車紀錄、通聯、行程及核銷資料，完整交由檢調釐清。許宇甄痛批，最不能接受的就是「辭職換結案」。如果基層公務員涉及幾十元公有財物都要被司法追究，那麼部會首長涉及公務車、駐外人力與外交資源的重大疑雲，更沒有因為辭官就不查的道理。「法律之前沒有『下台免責條款』，官越大，越應接受嚴格檢驗。」許宇甄強調，徐佳青請辭是政治責任，但相關行政及司法責任仍應持續釐清。許宇甄強調，徹查不能停，更不能只查徐佳青一人。若有人違規調車、製作不實資料、配合安排或核銷，就應循線追查責任。許宇甄表示，「政治辭職絕對不是司法句點，而應是調查的起點」，該翻開的紀錄全部翻開、該查的人全部查清楚，才能給納稅人一個交代。