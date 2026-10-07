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高雄先喊「掛了」 戴祺修轉述：柯志恩落後逾10個百分點

賴瑞隆：所有民調都會參考 持續深入基層掃街

柯志恩競辦：與掌握情況不同 反指綠中央對高雄選情焦慮

資深媒體人單厚之昨訪問《風傳媒》資深記者戴祺修，2人在直播節目正式開場前，疑似沒注意到麥克風已經開啟，從高雄、新北一路談到台北、基隆選情，戴祺修接連直言高雄、新北「掛了」，更感嘆「洋流人是真的多」。對此，民進黨高雄市候選人賴瑞隆今（7）日表示，各項民調都會納入參考，持續深入基層；國民黨候選人柯志恩競辦則強調，其掌握的選情與相關媒體人評估不同，反指民進黨中央才對高雄選情感到焦慮。單厚之、戴祺修昨談到高雄選情提到「高雄大概掛了」，並表示「老王」已承認輸10個百分點以上。單厚之聽聞後追問「已經承認囉？」戴祺修則回稱「聽說」，並感嘆「看來是滿慘的」。接著，2人又提到近期藍綠支持者的動員情況，談話中提到「現在是綠的被拉起來，藍的還沒看到」，至於藍營最後能拉起多少支持「還真不知道」，並形容目前情況「滿慘的」。對於談話中提及高雄選情落後逾10個百分點，賴瑞隆今回應，選舉倒數52天，他會持續深入基層、到市場掃街，讓更多民眾了解他的願景與訴求，希望接棒高雄市長陳其邁，與市民一起為高雄下一個黃金十年打拚。賴瑞隆表示，所有民調都會納入參考，作為調整選戰步驟的依據，同時仍會持續向市民說明高雄未來發展方向與政策願景，並爭取市民支持，盼能延續現任市府施政、團結高雄隊，並爭取議會席次過半。柯志恩競選辦公室則回應，對於特定媒體人的選情評估予以尊重，但相關說法「和我們掌握的情況並不相同」，柯志恩競辦並反指，近期接連傳出總統賴清德、前總統蔡英文都要賴瑞隆委員「認真一點」，甚至強調「高雄絕對不能輸」，可見民進黨中央對高雄選情相當焦慮。柯志恩競辦另提到，賴瑞隆日前接受專訪時，主持人問及是否擔心「投給賴瑞隆就是投給總統」的攻擊，如今綠營內部出現「大賴怪小賴、小賴怪大賴」的情況，彼此把選情問題推來推去。選情好不好「其實不需要多解釋」，從這場戲碼就已經不言而喻。