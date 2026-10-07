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民進黨台北市長參選人沈伯洋積極走進異溫層，繼平秀琳、王偉忠、李四端之後，今（7）日將接受中廣前董事長趙少康專訪。由於先前趙少康曾說，六都藍綠候選人通通都會邀請，外界好奇蔣萬安是否也有邀約，另外到底何時要去王偉忠的節目？蔣萬安說，團隊都跟節目單位保持聯繫，但最近的邀約實在非常多，團隊會依照相關時間、行程安排來持續溝通。另外針對蔣萬安僅接受TVBS主辦的辯論會，媒體詢問其他媒體的辯論會是否會參加？另外會出席台北大學的學生論壇嗎？蔣萬安說，目前雙方都有共識，那相關細節的磋商，就交由幕僚團隊他們來持續地溝通。媒體再問為何只挑TVBS，蔣萬安稱，大家都有共識，所以TVBS他們給就有簽，他們會交由相關幕僚團隊，就很多細節來進行磋商。媒體再追問，內部團隊是放話說沈伯洋挑綠媒才會參加，但不是這一回事？蔣萬安則說，每一次都是像4年前各媒體都會邀約，那當然就是看各個候選人大家彼此之間有共識，那他們就會朝這個方向來安排。