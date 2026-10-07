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葡萄牙41歲球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）日前無預警退出葡萄牙國家隊集訓營，引發全球足壇震驚。在沉寂多日後，C羅於今（7）日發表長文聲明，正面回應離隊風波。C羅在聲明中怒控國家隊新任主帥熱蘇斯（Jorge Jesus）「兩度違背承諾」，同時他也為自己擅自離隊的行為向國家隊隊友與葡萄牙國民誠懇致歉，並直言身為隊長願意接受葡萄牙足協的「最重懲處」。C羅在聲明中詳細還原了與主帥熱蘇斯之間的溝通過程。他透露，在卡達世界盃結束後原本已寫好退隊信，但在足協主席留人以及徵詢其意見後決定留下來。新帥熱蘇斯上任前曾專程到他家中面談，承諾本期集訓僅安排他出戰首場與末場關鍵戰，甚至提議讓他豁免客場賽事、只踢主場收官戰，但當場被C羅拒絕：「我不願享受特殊待遇，更不能辜負隊長職責。」然而在對陣挪威的比賽前，主帥臨時要求他替補熱身待命30分鐘，C羅即便不在原定計畫內仍全力配合，最終卻未獲得上場機會，這是熱蘇斯的「第一次失信」。賽後雙方進行深度溝通，熱蘇斯親自擁抱C羅並承諾會在新聞發布會上澄清事實，承認是他主動安排出場節奏、C羅從未索要上場時間，且臨時要求熱身卻未讓他登場是教練組的失誤。不料在正式新聞發布會上，熱蘇斯卻徹底推翻私下約定，態度強硬且咄咄逼人，這是「第二次失信」。C羅痛心表示，虛假與失信的環境已不利於團隊，這才讓他無奈做出提前離隊的決定。對於自己擅自離開國家隊集訓營的行為，C羅展現坦然面對的態度。他表示：「我欠國家隊隊友們一個道歉，我也再次向葡萄牙人民誠懇致歉。葡萄牙足協應對我的行為進行評估與懲處，身為隊長我更應以身作則，我不應該被從輕處理，反而應該接受加重處罰。」根據葡萄牙媒體《Record》指出，依據葡萄牙足協相關規章，凡受國家隊徵召卻擅自離隊者，將面臨1至6個月的禁賽處罰。若足協最終決定對C羅祭出最重的6個月禁賽處分，等他禁賽期滿解禁時將年滿42歲，是否能在明年3月的國家隊集訓中再度入選，頓時成了未知數。在聲明最後，C羅也正面回應了近期關於個人告別賽的傳聞。他坦言未來確實會舉辦個人國家隊告別賽，但現階段他對國家隊的初心始終是競技與勝利。「過去父親離世時，我尚且堅守完國家隊的比賽，這足以證明我對母國的赤誠。」C羅強調，職業生涯近25年來自己從未干涉任何教練的戰術決策，若國家隊不再需要他，他隨時願意體面退出。但只要身體與賽場狀態穩定，在接受完相應的處罰後，他依然隨時準備好再次穿上葡萄牙球衣，為國家隊全力拚搏。