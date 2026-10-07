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▲現場有專業的小小茶藝師，沖泡高雄山茶邀民眾品茗。（圖／高市府農業局提供）

▲2026南投世界茶業博覽會現場人潮熱絡，高雄山茶展區透過茶品展示、試飲及交流體驗，吸引全國茶友循著茶香認識來自高雄山林的特色好茶。（圖／高市府農業局提供）

「2026南投世界茶業博覽會」於即日起至10月11日在南投市中興新村登場，高市府農業局以「高雄山茶」為主題參展，透過茶品展示、現場試飲及推廣體驗，帶領民眾認識來自六龜、桃源、那瑪夏等山區的特色茶香。此次展區以「走進高雄山茶的山林」為設計主軸，將山巒、茶樹與晨霧意象融入空間，邀請全國茶友循著茶香，感受南國山林孕育的自然風味與在地茶師的製茶心法。高市府農業局表示，高雄山茶多生長於雲霧繚繞的山林間，屬喬木大葉種，茶農採低度管理、順應自然的方式照顧茶樹，保留山茶生長的特色，孕育出獨特茶香，也展現茶產業與生態共存的樣貌。從採摘到萎凋、揉捻等繁複製茶工序，每一道環節皆凝聚茶農的經驗與堅持，賦予茶湯深厚的層次韻味，不僅承載南國土地的純淨，也傳遞高雄山城的質樸溫度。此次高雄山茶館展區位於7號茶文化交流館內，展覽期間，農業局協助在地社區及茶農、茶廠共同參與推廣，透過專業茶師現場介紹茶品、沖泡示範並引領試飲，讓民眾從香氣、茶湯色澤及入口滋味，層層探索高雄山茶的獨特風貌。藉由茶師親身分享種茶、採茶與製茶的日常，拉近消費者與產地的距離，讓品茗不只是味覺體驗，更成為認識高雄山林與地方文化的起點。高市府農業局表示，高雄山茶是連結在地農業、生態環境與品茶文化的重要特色產業。此次參與南投世界茶業博覽會，希望透過跨縣市交流與現場推廣，提升高雄山茶的能見度，讓更多消費者認識茶農順應自然、用心製茶的精神，進一步轉化為對在地農業的實質支持，讓山林好茶與茶鄉故事被更多人看見。農業局局長姚志旺表示，高雄山茶兼具原始山林風土與精湛製茶工藝，更展現了茶農與自然和諧共榮的永續價值。近年農業局積極輔導茶農，透過舉辦山茶評鑑比賽提升製茶技術並推動品牌化；南投世界茶業博覽會是全國最具規模的茶產業盛事，農業局特別帶領茶農走出山林進駐展館，不僅要向全台茶友展現高雄原生山茶的優異品質，更期盼建立產地與消費市場的直接連結，為山區特色茶產業開拓更寬廣的永續發展動能。