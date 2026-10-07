距離2027年只剩3個月，近日行政院人事行政總處公布新版2027年行事曆，並推出「6款精美版本2027年行事曆」免費下載，不同於過往粉、白簡約版本，精美版設計出符合明年羊年的圖案，排版更是一目了然，一圖就能讓人看清楚2027年國定假日、紀念日，讓一票台灣人稱讚「高級到以為是飲料店菜單」，瞬間引發網路瘋傳。
行政院「高級版2027行事曆」爆紅！6款免費下載：美到像菜單
有網友近日在Threads發文，貼出行政院人事行政總處最新公布的2027年辦公日曆，驚嘆表示「行政院人事行政總處的2027辦公日曆出來了，不只黑白還有美編版」。只見畫面中，全新行事曆擺脫過往粉白單調設計，推出多項彩色版本，看起來更清楚，不只連假資訊，就連原住民節慶紀錄都有。
貼文曝光後，瞬間讓行政院2027年在網路上爆紅，引發網友留言稱讚「好讚喔！終於不是那醜醜的螢光粉了」、「可愛又實用，原住民的歲時祭也寫上了」、「羊咩咩版的超可愛」、「第一眼以為飲料菜單」，甚至還有人直呼「有選擇困難！」
據了解，行政院人事行政總處官網在9月30日公開「2027年行政機關辦公日曆表圖檔」，全數皆以「羊年」為主題進行設計，並推出3款橫向、3款直向，並詳細列出紀念日日期、國定假日日期以及原住民歲時祭儀放假日。值得一提的是，這也不是行政院設計版行事曆第一次爆紅，去年推出2026版本時也在網路引發一陣熱議。
⬇️行政院「2027年行政機關辦公日曆表圖檔」6款免費下載⬇️
📍2027年國定假日、9大連假整理
🟡元旦：1月1日（五）至1月3日（日），共3天
🟡農曆春節：2月4日（四）至2月10日（三），共7天
🟡228和平紀念日：2月27日（六）至3月1日（一），共3天
🟡兒童節及清明節：4月3日（六）至 4月6日（二），共4天
🟡勞動節：4月30日（五）至5月2日（日），共3天
🟡端午節：6月9日（三），共1天無連假
🟡中秋節：9月15日（三），共1天無連假
🟡教師節：9月28日（二），共1天無連假
🟡國慶日：10月9日（六）至10月11日（一），共3天
🟡光復節：10月23日（六）至10月25日（一），共3天
🟡行憲紀念日：12月24日（五）至12月26日（日），共3天
🟡2028元旦補假：12月31日（五）至2028年1月2日（日），共3天
📍2027年請假攻略整理
🟡農曆春節
請2月11日至12日2天，可休11天。
🟡清明兒童連假
請4月7日至9日3天，可休9天。
🟡端午節
請6月7日至8日，或6月10至11日，請2天可休5天
🟡中秋節
請9月13日至14日，或9月16日至17日，請2天可休5天
🟡教師節
請9月27日1天，可休4天
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友近日在Threads發文，貼出行政院人事行政總處最新公布的2027年辦公日曆，驚嘆表示「行政院人事行政總處的2027辦公日曆出來了，不只黑白還有美編版」。只見畫面中，全新行事曆擺脫過往粉白單調設計，推出多項彩色版本，看起來更清楚，不只連假資訊，就連原住民節慶紀錄都有。
據了解，行政院人事行政總處官網在9月30日公開「2027年行政機關辦公日曆表圖檔」，全數皆以「羊年」為主題進行設計，並推出3款橫向、3款直向，並詳細列出紀念日日期、國定假日日期以及原住民歲時祭儀放假日。值得一提的是，這也不是行政院設計版行事曆第一次爆紅，去年推出2026版本時也在網路引發一陣熱議。
⬇️行政院「2027年行政機關辦公日曆表圖檔」6款免費下載⬇️
🟡元旦：1月1日（五）至1月3日（日），共3天
🟡農曆春節：2月4日（四）至2月10日（三），共7天
🟡228和平紀念日：2月27日（六）至3月1日（一），共3天
🟡兒童節及清明節：4月3日（六）至 4月6日（二），共4天
🟡勞動節：4月30日（五）至5月2日（日），共3天
🟡端午節：6月9日（三），共1天無連假
🟡中秋節：9月15日（三），共1天無連假
🟡教師節：9月28日（二），共1天無連假
🟡國慶日：10月9日（六）至10月11日（一），共3天
🟡光復節：10月23日（六）至10月25日（一），共3天
🟡行憲紀念日：12月24日（五）至12月26日（日），共3天
🟡2028元旦補假：12月31日（五）至2028年1月2日（日），共3天
🟡農曆春節
請2月11日至12日2天，可休11天。
🟡清明兒童連假
請4月7日至9日3天，可休9天。
🟡端午節
請6月7日至8日，或6月10至11日，請2天可休5天
🟡中秋節
請9月13日至14日，或9月16日至17日，請2天可休5天
🟡教師節
請9月27日1天，可休4天