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行政院「高級版2027行事曆」爆紅！6款免費下載：美到像菜單

▲民眾發現行政院推出全新2027行事曆，絕美版型與設計瞬間在網路上爆紅。（圖／行政院人事行政總處提供）

2027年國定假日、9大連假整理

▲2027行事曆的總放假天數為121天，其中連續假期一共有9個，一圖看懂9大連假日期區間。（圖/NOWNEWS社群中心製）

2027年請假攻略整理

▲2027行事曆高CP值請假攻略一圖看！春節請2天可以放11天最佳選擇。（圖/NOWNEWS社群中心製）

距離2027年只剩3個月，近日，瞬間引發網路瘋傳。有網友近日在Threads發文，貼出行政院人事行政總處最新公布的2027年辦公日曆，驚嘆表示「行政院人事行政總處的2027辦公日曆出來了，不只黑白還有美編版」。只見畫面中，全新行事曆擺脫過往粉白單調設計，推出多項彩色版本，看起來更清楚，不只連假資訊，就連原住民節慶紀錄都有。貼文曝光後，瞬間讓行政院2027年在網路上爆紅，引發網友留言稱讚「好讚喔！終於不是那醜醜的螢光粉了」、「可愛又實用，原住民的歲時祭也寫上了」、「羊咩咩版的超可愛」、「第一眼以為飲料菜單」，甚至還有人直呼「有選擇困難！」據了解，行政院人事行政總處官網在9月30日公開「2027年行政機關辦公日曆表圖檔」，值得一提的是，這也不是行政院設計版行事曆第一次爆紅，去年推出2026版本時也在網路引發一陣熱議。🟡元旦：1月1日（五）至1月3日（日），共3天🟡農曆春節：2月4日（四）至2月10日（三），共7天🟡228和平紀念日：2月27日（六）至3月1日（一），共3天🟡兒童節及清明節：4月3日（六）至 4月6日（二），共4天🟡勞動節：4月30日（五）至5月2日（日），共3天🟡端午節：6月9日（三），共1天無連假🟡中秋節：9月15日（三），共1天無連假🟡教師節：9月28日（二），共1天無連假🟡國慶日：10月9日（六）至10月11日（一），共3天🟡光復節：10月23日（六）至10月25日（一），共3天🟡行憲紀念日：12月24日（五）至12月26日（日），共3天🟡2028元旦補假：12月31日（五）至2028年1月2日（日），共3天🟡農曆春節請2月11日至12日2天，可休11天。🟡清明兒童連假請4月7日至9日3天，可休9天。🟡端午節請6月7日至8日，或6月10至11日，請2天可休5天🟡中秋節請9月13日至14日，或9月16日至17日，請2天可休5天🟡教師節請9月27日1天，可休4天