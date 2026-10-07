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▲左航在演唱會上穿著越南國旗褲，掀起許多越南網友不滿。（圖／翻攝自微博）

中國時代峰峻男團「TOP登陸少年」成員左航，近日表演時，因為穿著一條印有越南國旗的褲子，遭到越南網友瘋狂撻伐，為此褲子品牌方急忙出面道歉，並且下架商品，坦言是設計有問題，之後不會再販賣此商品。左航日前在演唱會上，穿著一條印著「VIETNAM」，以及越南國旗的褲子上場，不過文字跟國旗剛好卡胯下位置，因此演出畫面曝光後，馬上掀起許多越南網友不滿，表示這條褲子超級不尊重人，認為讓明星穿上這條褲子的經紀公司也很有問題。而風波也燒到了推出這條褲子的品牌「Identity Club」身上，他們發出道歉聲明，解釋這條褲子是因為面料來自越南，所以才會用來當成設計靈感，絕對沒有不尊重的意思，不過他們決定將此商品全數下架，並永久不繼續販售。而穿著爭議服裝的藝人本人，粉絲則是幫忙澄清，藝人舞台服其實都是造型團隊負責的，跟左航本人沒關係；且他也在衣服出事後，馬上就換掉了這件舞台服，隔天就已經換成了別條褲子，對自己形象非常負責。