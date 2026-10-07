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國慶日為國定假日又適逢周六 勞工依法可補假且工資照給

國慶連假3天出勤加班 薪水計算一次看

▲出勤薪水怎麼算？以月薪36000元為例，先計算出平日每小時工資額。（圖／勞動部提供）

▲國慶3天連假，雇主應依法給假 出勤應給加班費，勞動部以月薪36000為例，針對加班出勤工資進行試算。（圖／勞動部提供）

國定假日可調移 但須取得勞工個別同意

國慶日連續3天假期將至，勞動部表示，國慶日為國定假日，若該日為勞雇雙方原約定的工作日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。雇主如徵得勞工同意在國慶日當天出勤，工資應依法加倍發給。至於國慶日如適逢勞工「休息日」或「例假」，雇主應於其他工作日給予勞工補假一天，補假當天性質即為國定假日，勞工休假工資照給，如補假當日有出勤，工資亦應加倍發給。勞動部進一步說明，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。今年「國慶日」在星期六，勞雇雙方如約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，因國慶日適逢休息日，應予補假，可於10月9日補假一日以形成3天連假。勞動部也試算，假設月薪新台幣36000元的勞工，推算平日每小時工資額為150元（以36000元÷30日÷8小時），出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：性質為國定假日，依《勞動基準法》第 39 條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算：150元×8小時=1200元。性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給規定計算。試算：150 元×2 小時×4/3+150 元×6小時×5/3=1900元。性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。勞動部提醒，由於各事業單位的營運方式及排班態樣多元，休息日或例假不見得均排定於星期六及星期日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別的期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資的給付標準，減少爭議發生。勞動部表示，勞資雙方亦可就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，惟該協商因涉個別勞工勞動條件的變更，仍應徵得勞工「個人」同意，且應確明所調移國定假日的休假日期。國定假日與工作日對調後，因調移後之國定假日當日，成為正常工作日，該等被調移實施休假的原工作日即應使勞工得以休假，且雇主不得減損勞工應有的國定休假日數，始屬適法。勞動部強調，「國慶日」連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關直轄市、縣市政府勞工局處或社會局處或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。