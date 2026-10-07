寶可夢歡慶30週年，旗下各遊戲也推出許多紀念商品，吸引大批玩家瘋搶，就有玩家到日本購買寶可夢30週年禮盒，總價為8萬4641日圓（約新台幣1萬7021元），但當時自己手上只有8萬4631日圓（約新台幣1萬7019元），只差了10日圓（約新台幣2元），於是玩家跟女友借錢付款，卻被店員阻止，並表示不能給玩家買，讓他超傻眼。對此，有內行玩家透露，這是為了避免代購集團大量購買。
要買30週年禮盒差2元 店員不給借錢
玩家在Threads上發文表示，他在日本購買寶可夢30週年禮盒，總價是8萬4641日圓（約新台幣1萬7021元），但他手上只有8萬4631日圓（約新台幣1萬7019元），就差了10日圓（約新台幣2元），所以他就跟女友借了10日圓，但店員卻阻止他，表示不能跟其他人借錢購買，疑惑詢問「我想問一下這是這樣是日本人太龜毛，還是我違反什麼規則？」
玩家也補充，當時他是有一張千元大鈔，但不想為了10日圓使用大鈔，原本他還想讓女友把10日圓丟在地上，他再撿起來付，不過感覺有點瞎。對此，許多人同情玩家的遭遇，並認為「蛤，這只是想找你麻煩吧」、「沒有違反什麼規則，單純欺負你而已」。
防止代購集團 卻不變通
不過有內行人指出，這其實都是為了避免代購集團的代買行為，尤其是限定商品或是熱門商品，店員都會阻止消費者跟店內其他人有金錢交易的行為，「這在日本很常見，尤其是限定商品或是熱門商品，他怕你是幫別人代買所以不能在店內跟其他人有金錢上的接觸」、「而且日本人其實很不會變通，即使他知道你不是也不會通融，得照規定」。
還有其他人分享自己的經驗，「我跟我老媽去抽一番賞，我們本來要一人拆一半，結果店員直接把我老媽的手撥掉大喊打咩（不行），我很問號」、「我去買潮牌，我朋友身上錢不夠，我轉頭拿錢給他也是直接被店員禁止，我朋友只好少買一件衣服，不是針對你是針對所有來買的人，這樣的店家不在少數」。
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玩家在Threads上發文表示，他在日本購買寶可夢30週年禮盒，總價是8萬4641日圓（約新台幣1萬7021元），但他手上只有8萬4631日圓（約新台幣1萬7019元），就差了10日圓（約新台幣2元），所以他就跟女友借了10日圓，但店員卻阻止他，表示不能跟其他人借錢購買，疑惑詢問「我想問一下這是這樣是日本人太龜毛，還是我違反什麼規則？」
玩家也補充，當時他是有一張千元大鈔，但不想為了10日圓使用大鈔，原本他還想讓女友把10日圓丟在地上，他再撿起來付，不過感覺有點瞎。對此，許多人同情玩家的遭遇，並認為「蛤，這只是想找你麻煩吧」、「沒有違反什麼規則，單純欺負你而已」。
防止代購集團 卻不變通
不過有內行人指出，這其實都是為了避免代購集團的代買行為，尤其是限定商品或是熱門商品，店員都會阻止消費者跟店內其他人有金錢交易的行為，「這在日本很常見，尤其是限定商品或是熱門商品，他怕你是幫別人代買所以不能在店內跟其他人有金錢上的接觸」、「而且日本人其實很不會變通，即使他知道你不是也不會通融，得照規定」。
還有其他人分享自己的經驗，「我跟我老媽去抽一番賞，我們本來要一人拆一半，結果店員直接把我老媽的手撥掉大喊打咩（不行），我很問號」、「我去買潮牌，我朋友身上錢不夠，我轉頭拿錢給他也是直接被店員禁止，我朋友只好少買一件衣服，不是針對你是針對所有來買的人，這樣的店家不在少數」。