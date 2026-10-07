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家長質疑遭「貼標籤」 要求校外調查還原真相

台中市一名國二男學生被懷疑對2名女同學惡作劇，遭老師要求前往學務處，卻在獨自離開教室後墜樓身亡。家長不滿校方說法含糊，認為似有意暗示孩子家庭或身心存在問題，今（7）日在市議員鄭功進、曾威陪同下開記者會。家長表示，孩子過去沒有惡作劇紀錄，全家原本計畫利用國慶連假出國，替10月11日生日的兒子慶生，沒想到接到校方通知時，孩子已經離世。他要求教育局邀請校外專家調查，完整釐清事發經過，也盼孩子離世後不要再被貼上標籤。這起墜樓事件發生於2日下午，台中市西區一所國中一名國二男學生墜樓，送往中國醫藥大學附設醫院後傷勢迅速惡化，最終不幸身亡。由於男學生是在老師要求前往學務處、獨自離開教室後發生意外，校方事後向全校家長發出「來自校長的一封信」，表示已第一時間啟動危機處理應變機制，呼籲外界尊重學生及家屬隱私，不要在社群平台進行無端揣測、評論或轉傳未經證實消息，以免對家屬造成二次傷害。不過，校長公開信讓事件引發更多討論，相關消息迅速在網路發酵。男學生父親今在鄭功進陪同下開記者會，說明事發經過。根據家長及校方說法，當天下午全班離開教室前往理化實驗課，返回教室後，2名女同學發現水壺、坐墊疑似有尿味及水漬痕跡，老師建議學生到學務處調閱監視器，發現理化實驗課期間，只有該名男學生曾返回教室，因此老師要求男學生「去學務處一下」，沒想到男學生獨自離開教室後，隨即發生墜樓意外。家長表示，事發當天上午他如常載兒子到校，直到接獲學校通知，才得知兒子已經離世。他指出，校方一直強調兒子平時在校表現正常、人際關係良好，與同學也沒發生過爭執；但他認為校方說法可能有所避重就輕，甚至暗示責任轉向學生本身的身心狀況或家庭教育。家長說，兒子個性活潑開朗，興趣、愛好相當廣泛，雖然成績僅屬中等，但自己從未給孩子太大壓力，全家原本還計畫利用國慶連假前往日本，替10月11日生日的兒子慶生。他難以理解，若孩子在整個事件處理過程中沒有爭執，也沒有人指責他，雙方互動看似平和，為何最後會發生憾事。兒子離世後，他查看手機對話，沒發現孩子與同學之間存在明顯糾紛。鄭功進則表示，他昨晚向班上同學了解情況，當時老師也曾懷疑異味可能與該樓層飲水機故障有關。家長質疑，如果老師當時只是懷疑兒子涉及惡作劇，為何要求他前往學務處時，沒安排其他人陪同？他也質疑，事發後是否有將孩子「標籤化」的情況。家長強調，真相不能隨著孩子離世而消失，教育局應邀請校外專家介入，完整釐清事件經過，不能只有校方單方面說明，同時也應檢視校內處理流程，避免類似悲劇再次發生。教育局長蔣偉民表示，將安排全校師生接受安心輔導，家長希望釐清事件真相，教育局將組成校外調查委員會，成員包括律師代表、家長代表及學校行政人員代表等，針對家長提出的疑問及相關處理流程逐一查證，並將調查結果向家長說明。