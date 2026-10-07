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▲一粒（如圖）離隊後首度發聲，並感性告別Wing Stars：「這三年真的很快樂。」（圖／一粒臉書）

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」今（7）日宣布一粒（趙宜莉）離隊消息，讓不少粉絲錯愕不已，稍早本人也發文回憶起這三年來的點點滴滴，表示：「對我來說，這些回憶都非常珍貴。」而外界也十分關注一粒下一步動向，更傳出將加入「樂天女孩」，對此她承諾有新動向會親自向大家報告，更喊話粉絲：「我會繼續努力成為更好的自己。我們後會有期。愛你們！」一粒稍早在臉書上向Wing Stars告別，並謝謝球團這三年來給她的機會與栽培，「三年前的素人，因為一個機會，踏進了這個世界。從第一次站上球場，慢慢的學會怎麼面對鏡頭、面對舞台、面對大家的目光」，一粒坦言有時仍會感到緊張，但正因為大家的支持，讓她忘了那些不安，並強調這三年真的很快樂，「能夠在台鋼陪伴大家走過一場又一場的比賽，和你們一起為球場上的每一分、每一球吶喊！對我來說，這些回憶都非常珍貴。」而出身高雄的她，表示能夠為自己家鄉的球隊應援，站在這些屬於高雄的舞台上，用自己的方式為選手們加油，是一件非常幸福、也非常驕傲的事情。傳出一粒將到北部發展、加入樂天女孩，她則說：「關於下一個階段會走去哪裡，自己會好好思考方向，有新動向我會親自向大家報告。」不知道未來會遇見什麼樣的人、什麼樣的風景，但她很期待，並向粉絲喊話後會有期！Wing Stars今（7）日發文證實包括一粒、李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯、圈圈等7位女孩將離隊，一口氣少了7人，讓球迷們震驚不已，直呼：「好多意外之外的人」、「我的天哪！」不少人也喊話一粒：「不管那些流言蜚語，反正一粒到哪我們就跟到哪永遠支持我們喜歡的一粒」、「南部，可以考慮去統一」、「來PS吧」、「一粒 北上吧，可以跟韓籍對戰的只有你了。」