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世界桌球職業大聯盟（WTT）中國北京大滿貫賽爆出冷門，未滿18歲的台灣小將郭冠宏在男單32強賽中，以3：1力退地主中國名將梁靖崑，強勢挺進16強。另一方面，台灣混雙黃金組合林昀儒與鄭怡靜也傳出捷報，以3：1擊敗法國組合A.勒布朗（Alexis Lebrun）／C.盧茨（Charlotte Lutz），順利殺進混雙4強。目前世界排名第39的郭冠宏，面對世界排名第36、傷癒復出的梁靖崑，展現出極強的衝擊力。首局郭冠宏憑藉細膩的小球技術與高質量上手，以11：7先聲奪人。第二局郭冠宏持續施壓，讓對手迅速崩盤，以11：2的懸殊比分取得聽牌優勢。雖然梁靖崑在第三局重新調整戰術，以11：6扳回一城，但郭冠宏在第四局展現強大心理素質。雙方一路激戰，梁靖崑一度以10：8取得局點，但郭冠宏連趕4分，最終以12：10逆轉拿下第四局，以總局數3比1收下勝利。郭冠宏成功晉級16強後，下一輪將迎戰本屆賽事頭號種子、日本好手松島輝空。梁靖崑的落敗讓地主中國隊在男單賽場上面臨嚴峻挑戰。本屆賽事中國隊派出10人出戰男單正賽，目前僅剩溫瑞博、周啟豪與向鵬，且周啟豪與向鵬將在稍後同室操戈，意味著中國隊衝擊男單冠軍僅剩2人在打拚，且無主力大將壓陣。梁靖崑賽後受訪時坦言，經歷長時間養傷，直到開賽前一星期才恢復系統性訓練，目前還算不上漸入佳境，但身為中國男隊副隊長，他仍希望能向年輕球員傳遞「不管什麼時候都不能放棄」的奮戰精神。在混雙賽場上，曾在東京奧運奪下銅牌的台灣組合林昀儒與鄭怡靜，於8強賽迎戰法國新搭檔A.勒布朗與露茲。台灣組合發揮絕佳默契，以3：1擊退法國對手，繼WTT歐洲站之後，連續兩站大滿貫賽事挺進混雙4強。林昀儒與鄭怡靜接下來的準決賽對手，將是印度組合沙赫與齊塔莉，或是羅馬尼亞組合伊歐內斯庫與史佐克絲之間的勝方。