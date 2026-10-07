我是廣告 請繼續往下閱讀

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）今（7）日迎來國家隊的最終篇章。在布宜諾斯艾利斯的紀念碑球場，39歲的梅西在告別戰送出1進球、2助攻，率領阿根廷以3：0完美大勝。這場告別演出，吸引超過8萬5千名球迷擠爆球場高喊「博士（Doctor）」致敬，賽後梅西在致詞時數度哽咽，並說：「能為阿根廷效力是我這輩子最美好的事情。」在告別戰登場前，布宜諾斯艾利斯大學（UBA）特別在阿根廷足協總部頒發「榮譽博士」學位給梅西，表彰他在球場上展現的卓越、堅韌與謙遜價值。以往曾遺憾未能多讀書的梅西也幽默表示：「現在我可以說自己是榮譽博士了。」隨後梅西與國家隊隊友搭乘巴士前往球場，沿途萬名球迷夾道歡呼，場面震撼，即將告別國家隊的梅西難掩激動情緒，當場在巴士上數度揮淚。當他步入球場時，全場球迷高喊「博士（Doctor）」致敬；第10分鐘時，比賽更特意暫停1分鐘，全場8萬多名觀眾起立鼓掌，向這位傳奇10號致上最高敬意。雖然上半場雙方維持0：0平手，但下半場梅西徹底接管比賽。第48分鐘與第62分鐘，梅西先後精準助攻老將奧塔門迪（Nicolás Otamendi）與小將帕斯（Nico Paz）破門。第71分鐘，阿根廷獲得十二碼罰球，梅西親自操刀破網，將比分定格在3：0，用完美的「1射2傳」為自己的國家隊生涯謝幕。比賽哨音響起後，夜空中亮起無人機燈光秀，排出生動的梅西畫像與「Gracias（謝謝）」字樣。主裁判特別將紅黃牌贈送給梅西作為紀念，兩隊球員也紛紛湧上前與梅西擁抱，許多隊友與球迷皆落淚不捨，球場外更是飄揚寫著「你是我一生最大的快樂」的巨幅國旗。賽後，梅西攜手妻子安東內拉（Antonela Roccuzzo）及三個兒子向全場揮手道別。他在致詞時哽咽表示：「今天是我職業生涯中最悲傷的一天，能為阿根廷效力是我這輩子最美好的事情。穿上這件球衣20多年，是我一生最大的驕傲。即使在最糟糕的時刻，我也未曾放棄戰鬥。我已經付出了我的全部，現在是時候讓給優秀的年輕球員了。」縱橫國家隊21年，梅西累計出賽208場、攻入126球並送出70次助攻，率領阿根廷奪得包括2022年卡達世界盃冠軍、2021與2024年美洲盃冠軍在內的6座金盃。巴西巨星內馬爾（Neymar）也在X平台發文致敬：「不只是阿根廷，全世界都感謝你為足球所做的一切。」隨著國家隊生涯告終，梅西將繼續履行與美邁阿密國際的合約。