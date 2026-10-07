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批三大問題未答 籲行政司法徹查

「只看到鱷魚的眼淚」 酸徐佳青「玩耍很辛苦」

質疑「體恤同仁」 建議進行360度評鑑

批公帑不該負擔家務 「哪個父母不是身兼多職？」

駁政治攻防、AI說 稱爆料資料經多方查證

質疑請辭替選舉止血 「問A就答A」

「僑委會不等於徐佳青」 個人爭議別牽拖機關

僑委會委員長徐佳青今（7）日召開記者會宣布請辭，並表示相關爭議將交由行政及司法調查釐清。對此，民眾黨立委洪毓祥批評，徐佳青整場記者會「實問虛答、避重就輕」，包括兒子是否假冒攝影官、丈夫及小孩是否非法使用公務車，以及是否涉及洩漏國家機密等三大問題，全未正面回答，「整場看下來，我只看到鱷魚的眼淚跟委屈」。洪毓祥表示，民眾黨團揭露的問題很清楚，包括徐佳青兒子是否假冒攝影官、丈夫及小孩有無使用公務車，以及是否帶家人出席官方舉辦的宴會等。洪毓祥指出，若非法使用駐外使館公務車，可能涉及《貪污治罪條例》及美國國務院對外交使館車輛使用的相關規定；若兒子假冒攝影官進入官方場合，也可能涉及僭行公務員職權相關法律問題。此外，徐佳青兒子在相關場合拍照、上傳，是否涉及洩漏國家機密，也應釐清。洪毓祥表示，徐佳青對上述問題僅稱將交由司法及行政調查。既然台北地檢署已分他字案偵辦，希望司法「勿枉勿縱」，不要最後不了了之；行政部分，也要求行政院及外交部進行獨立調查。針對徐佳青在記者會上數度談到工作辛苦及同仁體恤，洪毓祥批評，「整場看下來，我只看到鱷魚的眼淚跟委屈」。洪毓祥表示，徐佳青提到自己行程繁忙、一天跑三個地方，但以科技產業為例，一天跑三個甚至五個地方都是家常便飯，大家為了生計、計畫成果奮鬥，也不會一直喊辛苦。他更諷刺，徐佳青飛到巴西聖保羅後，又搭機前往其他地點看卡皮巴拉，「我真的認同，玩耍很辛苦」。至於徐佳青提到每次出國返台後，經常直接從機場前往辦公室，洪毓祥認為，若返台後仍有公務尚未處理，回辦公室並非特殊情況，「不要說自己多辛苦，辛苦是別人說的，績效是別人肯定的」。洪毓祥也質疑徐佳青所稱「體恤同仁」的說法。他表示，民眾黨團在召開記者會前就已收到不少駐外使館同仁爆料，記者會後又收到更多訊息，若真如徐佳青所言受到同仁愛戴，不應出現這樣的情況。洪毓祥建議，可仿效民間企業進行360度評鑑，除了長官評比考績，也讓相關部會首長及屬下評估工作績效，「如果常常說同仁說你很好，把360度評鑑調查拿出來看就知道」。對於外交部官員日前提及徐佳青身為母親，也有照顧孩子的需求，洪毓祥表示，這樣的說法讓許多辛苦工作的家庭無法接受，「哪個父母不是身兼多職？哪個父母在照顧未成年小孩不是很辛苦？」洪毓祥指出，徐佳青記者會上提到，有錢可以請保母、送高級幼兒園或請家教，沒有錢就只能自己做，這番話恐讓民眾產生相對剝奪感。他強調，「我們給你的公帑、納稅資源，是要讓你去辦公務，不是讓你去負擔家務」，相關公務資源是否被用於家人身上，應透過調查說明清楚。針對徐佳青質疑相關內容涉及政治攻防、錯假訊息及AI生成，洪毓祥反駁，民眾黨團收到相關資訊並非一天、兩天，而是歷經數月蒐集及多方查證。洪毓祥表示，黨團比對官方出國報告、行程及徐佳青兒子的IG紀錄，相關資料也包括當地僑社、中央社、官方新聞照片及報導，以及徐佳青自己的出國報告，「本黨是多方查證，我們做的事情叫做揭弊」。對於徐佳青以「造謠的無人機在台北上空盤旋」形容相關爭議，洪毓祥則批評是「莫名其妙的比喻」，並表示自己原本以為徐佳青今日會針對外界質疑「直球對決」，最後仍未獲得答案。洪毓祥進一步質疑，徐佳青雖強調請辭與選舉無關，但他認為，此舉是在替民進黨地方選情止血，並反問，「如果今年沒有地方選舉，你會辭職下台嗎？」對於徐佳青透露，請辭前已向總統賴清德、行政院長卓榮泰報告，洪毓祥也追問，兩人究竟有無慰留，「是爽快答應還是百般慰留？給個答案嘛。你們不是最討厭問A答B嗎？那就問A答A」，後續可以繼續觀察徐佳青是否「選後又是一條好漢」。洪毓祥最後強調，僑委會不是徐佳青一個人的，不應將徐佳青個人與整個僑委會畫上等號。民眾黨支持僑委會在僑界、僑商方面的努力，也了解海外僑商及僑胞經營生活的辛苦，「華僑是革命之母，我們絕對支持僑委會」，但個人爭議應由個人承擔。洪毓祥強調，僑委會不會因為徐佳青請辭就倒掉，也不會因此失去立法院對僑委會的支持，「這是兩碼子事，不要竹竿鬥菜刀」。