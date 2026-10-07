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僑委會委員長徐佳青近日遭白營指控，任職副委員長期間曾多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪，還讓丈夫唐博偉私用外交部公務車。徐佳青今（7）日上午親自召開記者會說明，過程中一度哽咽，緊接著宣布「即日起請辭委員長」；話鋒一轉，她隔空向台北市長蔣萬安喊話：「打A並不會救到B，打我也不會使有些人變成會講英文！」徐佳青在會中接受媒體提問時，被問及是否擔心自己成為在野黨攻防的「提款機」，進而影響年底九合一選舉？她則表示，不會這麼政治思考，強調自己並未參選，外界若持續將焦點放在她身上「沒有意義」，也不希望占用太多政治人物的版面與空間，希望接下來社會關注的焦點，能回到實質政策以及其他重要發展。「造謠的無人機在台北上空盤旋。」徐佳青以此形容近日所遭受的批評，同時也希望這類「無人機」能夠少一點，讓天空乾淨一些，也讓人民擁有更好的機會做出自己的決定與選擇；接著，她將矛頭指向蔣萬安狠酸：「攻擊我，打A並不會救到B；打我也不會使有些人變成會講英文；打我也不一定會使得各種的市政工作做得更順利；打我也不會使人民獲得更大的利益！」至於請辭的決定與程序，徐佳青透露，她在6日適當時間，已分別親自向總統賴清德及行政院長卓榮泰報告，雙方都曾勸她「再想想」。徐佳青表示，目前僑委會已啟動交接相關安排，至於接下來的國慶各項慶典活動，也會按照原訂計畫如期進行。