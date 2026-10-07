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專家直呼「非常驚訝」 全身防護下不應輕易感染

近200人被監控 專家質疑：若非懷疑鼠疫為何這麼做？

肺鼠疫可人傳人 但全球擴散風險仍低

美國籲俄羅斯公開資訊 川普表態願提供協助

俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk）一名接觸鼠疫桿菌的研究機構技術員日前離奇死亡，當地據報約200人遭隔離或接受醫療監測。俄羅斯雖向世界衛生組織（WHO）通報當地沒有鼠疫病例，但多名國際傳染病專家認為，事件仍存在諸多無法解釋的疑點，尤其以高規格防護措施操作鼠疫桿菌的研究人員，理論上不應如此輕易受到感染。根據CNBC報導，地方消息稱，死者任職於處理鼠疫桿菌的研究機構，死亡前實驗室疑似發生涉及病原體的事故，但相關說法尚未獲得獨立證實。WHO發言人表示，俄羅斯7日已向WHO通報，伊爾庫茨克沒有記錄到鼠疫病例，但目前尚不清楚這項說法是否也包括死亡的研究人員。WHO及多國衛生機構目前仍認為，疫情向外擴散的風險偏低。然而，專家指出，官方說法與事件發生後的大規模防疫措施之間存在落差，在俄羅斯進一步公開檢驗結果前，仍有不少問題沒有答案。法國巴斯德研究所耶爾森氏菌研究部門主管皮薩羅－塞爾達（Javier Pizarro-Cerda）表示，自己看到俄羅斯傳出的消息時「非常驚訝」。他解釋，研究人員處理鼠疫桿菌時，通常必須穿著全身防護衣、戴口罩及手套，「所以即使打破試管，正常情況下也應該受到保護」。俄羅斯另有鼠疫疫苗可供使用，但皮薩羅－塞爾達指出，其防護效果較低且持續時間短，也未達其他國家普遍採用的標準。至於死者是否可能在實驗室外感染鼠疫，他認為可能性相當低。鼠疫桿菌確實自然存在於野生動物宿主中，尤其是齧齒類，但當事人必須前往特定疫源地，並接觸感染者或染病動物，才比較可能在野外受到感染。俄羅斯聯邦消費者權益保護暨公益監督局（Rospotrebnadzor）強調，目前情況受到控制，並稱經過廣泛檢測後，死者檢體中「沒有發現與其職業活動相關的微生物」。WHO則表示，死因至今仍未獲確認，相關檢驗據報仍在進行。所有與死者接觸的人員都已被找到並接受健康監測，截至目前沒有人出現相關症狀。不過，專家質疑，如果當局並不懷疑有人暴露於鼠疫桿菌，為何需要讓數十甚至近200人接受隔離或醫療監控。皮薩羅－塞爾達指出，鼠疫檢測並不困難，而且可以迅速完成。如果死者罹患的是肺鼠疫，解剖後應該很容易在肺部發現大量鼠疫桿菌。由於死者早在10月2日死亡，如果已進行相關檢驗，理論上當局現在應該已能確認是否存在鼠疫感染。俄羅斯衛生部及Rospotrebnadzor並未回應CNBC進一步詢問。肺鼠疫是由鼠疫桿菌（Yersinia pestis）引起的嚴重傳染病，與較廣為人知、主要侵襲淋巴系統的腺鼠疫不同，肺鼠疫可以在人與人之間經飛沫傳播，因此在公共衛生上更值得警戒。若肺鼠疫完全未接受治療，致死率接近100%；即使接受治療，仍可能造成死亡。不過，目前已有抗生素可治療鼠疫，只要及早發現及用藥，能大幅降低風險。倫敦衛生與熱帶醫學院教授雷恩（Brendan Wren）指出，鼠疫至今仍存在於世界許多地區，甚至包括美國西部，但鼠疫桿菌在人與人之間的傳播能力普遍不強，因此現階段沒有必要過度恐慌。歐洲疾病預防管制中心（ECDC）也表示，已注意到俄羅斯東部這起「病因不明肺炎」病例，以及外界懷疑可能涉及鼠疫，但目前尚未證實。現有資訊也沒有顯示出現其他病例或持續性人傳人。英國雷丁大學細胞微生物學副教授克拉克（Simon Clarke）則表示，即使整體傳播風險不高，「任何一例都令人警覺，尤其是在這種情況下」。他認為，目前最重要的是俄羅斯提高資訊透明度，說明死者究竟從事什麼研究、死亡原因、事發地點及當局已採取哪些接觸者防疫措施，國際科學界才能正確評估風險。美國國務院表示，正與疾病管制暨預防中心（CDC）密切關注情勢，但強調目前許多細節仍未獲證實，並呼籲俄羅斯當局「迅速且公開地分享準確資訊」。美國總統川普（Donald Trump）則表示，美方願意盡可能協助俄羅斯。