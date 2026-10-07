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民進黨台北市長參選人沈伯洋先前自爆遭到監控，還在家門口的機車上發現針孔攝影機，不過，當時卻引起藍營質疑。台北地檢署今（7）日證實，徵信業者鄭永津等4人涉嫌收受香港人士鞠覺賢、林慶36萬元報酬，24小時全天候跟監民進黨立委沈伯洋及妻女；對此，緊咬國民黨立委王鴻薇的設計師聶永真，在社群分享王鴻薇5月時發文，直呼「懇請圍觀造謠界長青樹王鴻薇翻車現場」。鄭永津等4人涉嫌收受香港人士鞠覺賢、林慶36萬元報酬，24小時全天候跟監民進黨立委沈伯洋及妻女；北檢今天依違反個資法起訴鄭永津等4人，並對鄭求刑1年6月，另對鞠、林發布通緝。對此，聶永真在社群分享王鴻薇5月時發文，直呼「懇請圍觀造謠界長青樹王鴻薇翻車現場」。王鴻薇當時發文指出，對於沈伯洋聲稱被裝針孔攝影機偷拍一事，他第一時間就要求警政署重視沈的人身安全，而警方很快調查後，就公告查無不法情事，這件事原來就是烏龍一場，沒想到沈伯洋深夜在社群做出回應，並PO出涉事車輛裝設針孔攝影機的照片，還稱「原來現在是要打我被害妄想症？」王鴻薇提到，沈委員的發言讓基層員警相當難堪，當時雖然警方有給他詳細的回覆，但顧及沈委員感受，他也沒有再繼續提供給媒體，但如今民進黨要提名沈伯洋參選台北市長，他就必須要站在廣大警察基層角度，希望政治人物這種無謂和莫須有的騷擾警政的事情不要再發生，「因為台北市長候選人的安全必然落在警察身上，我們希望他們能夠有尊嚴的執勤，不是莫名其妙被冠以報案成死局的指控」。