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NBA 10/7熱身賽比賽結果

對戰組合 比賽結果 勝隊最高分球員 敗隊最高分球員 洛杉磯湖人 vs 金州勇士 勇士 124：98 湖人 倫德伯格（Yaxel Lendeborg）17分 馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）15分 布魯克林籃網 vs 夏洛特黃蜂 籃網 124：90 黃蜂 小波特（Michael Porter Jr.）16分 麥克尼利（Liam McNeeley）14分 紐奧良鵜鶘 vs 奧克拉荷馬雷霆 鵜鶘 116：110 雷霆 馬瑟倫（Bennedict Mathurin）13分 史特茲（Bennett Stirtz）15分 丹佛金塊 vs 猶他爵士 金塊 117：106 爵士 戈登（Aaron Gordon）18分 彼得森（Darryn Peterson）23分

NBA季前熱身賽於今（7）日火熱開打，其中一場備受矚目的加州內戰由金州勇士在主場迎戰洛杉磯湖人。勇士全場火力全開，加上當家球星柯瑞（Stephen Curry）高效率的得分表現，全場出賽14分鐘就得到16分，團隊三分球35投15中，終場以124：98大勝湖人。勇士在首節就展現出強大的進攻火力。先發上陣的柯瑞在第一節僅出賽8分鐘，便以投籃4投3中、三分球3投2中、罰球3罰全中的完美手感，迅速砍下11分並傳出3次助攻。湖人雖然有替補上陣的哈迪（Jaden Hardy）與馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）分別拿下8分與7分，但全隊單節發生多達8次失誤，讓勇士在首節打完就取得45比31的領先。進入第二節，勇士攻勢依舊凌厲，單節再灌進36分。半場結束時，勇士以81比53領先湖人高達28分，比賽也早早定調。勇士本場比賽多點開花，全隊團隊命中率高達51%。柯瑞全場僅出賽14分鐘，便以7投4中（包含3記三分球）高效拿下16分與5次助攻。而此役勇士最大的亮點，莫過於擔任先發小前鋒的倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。他上場21分鐘，全場11投7中（三分球3投2中），繳出全場最高的17分，並抓下9個籃板、送出2次助攻與1次阻攻。勇士自媒體《WarriorsDubsMedia》在賽後也發文大讚倫德伯格的表現：「他已經準備就緒，應該在賽季首戰就擔任先發，並且整個賽季都將是年度最佳新秀的有力競爭者。」此外，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也為勇士貢獻了16分。相較於勇士的強勢發揮，湖人此役的表現則顯得荒腔走板。全隊單場發生高達22次失誤，嚴重破壞了球隊的進攻節奏。先發球員中，僅有格萊姆斯（Quentin Grimes）拿下12分得分上雙，替補上場的馬穆克拉什維利則有15分進帳。至於備受關注的湖人新秀布朗尼（Bronny James），此役先發上陣21分鐘，全場5投僅2中得到4分，並發生3次失誤。湖人在防守端更是無法限制勇士的流暢傳導，最終以26分之差吞下敗仗。