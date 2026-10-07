NBA季前熱身賽於今（7）日火熱開打，其中一場備受矚目的加州內戰由金州勇士在主場迎戰洛杉磯湖人。勇士全場火力全開，加上當家球星柯瑞（Stephen Curry）高效率的得分表現，全場出賽14分鐘就得到16分，團隊三分球35投15中，終場以124：98大勝湖人。
勇士首節猛轟45分 半場大幅領先近30分
勇士在首節就展現出強大的進攻火力。先發上陣的柯瑞在第一節僅出賽8分鐘，便以投籃4投3中、三分球3投2中、罰球3罰全中的完美手感，迅速砍下11分並傳出3次助攻。湖人雖然有替補上陣的哈迪（Jaden Hardy）與馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）分別拿下8分與7分，但全隊單節發生多達8次失誤，讓勇士在首節打完就取得45比31的領先。
進入第二節，勇士攻勢依舊凌厲，單節再灌進36分。半場結束時，勇士以81比53領先湖人高達28分，比賽也早早定調。
倫德伯格繳雙十驚豔全場 勇士多點開花
勇士本場比賽多點開花，全隊團隊命中率高達51%。柯瑞全場僅出賽14分鐘，便以7投4中（包含3記三分球）高效拿下16分與5次助攻。而此役勇士最大的亮點，莫過於擔任先發小前鋒的倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。他上場21分鐘，全場11投7中（三分球3投2中），繳出全場最高的17分，並抓下9個籃板、送出2次助攻與1次阻攻。
勇士自媒體《WarriorsDubsMedia》在賽後也發文大讚倫德伯格的表現：「他已經準備就緒，應該在賽季首戰就擔任先發，並且整個賽季都將是年度最佳新秀的有力競爭者。」此外，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也為勇士貢獻了16分。
湖人全隊22次失誤 先發陣容表現低迷
相較於勇士的強勢發揮，湖人此役的表現則顯得荒腔走板。全隊單場發生高達22次失誤，嚴重破壞了球隊的進攻節奏。先發球員中，僅有格萊姆斯（Quentin Grimes）拿下12分得分上雙，替補上場的馬穆克拉什維利則有15分進帳。至於備受關注的湖人新秀布朗尼（Bronny James），此役先發上陣21分鐘，全場5投僅2中得到4分，並發生3次失誤。湖人在防守端更是無法限制勇士的流暢傳導，最終以26分之差吞下敗仗。
NBA 10/7熱身賽比賽結果
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勇士在首節就展現出強大的進攻火力。先發上陣的柯瑞在第一節僅出賽8分鐘，便以投籃4投3中、三分球3投2中、罰球3罰全中的完美手感，迅速砍下11分並傳出3次助攻。湖人雖然有替補上陣的哈迪（Jaden Hardy）與馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）分別拿下8分與7分，但全隊單節發生多達8次失誤，讓勇士在首節打完就取得45比31的領先。
進入第二節，勇士攻勢依舊凌厲，單節再灌進36分。半場結束時，勇士以81比53領先湖人高達28分，比賽也早早定調。
勇士本場比賽多點開花，全隊團隊命中率高達51%。柯瑞全場僅出賽14分鐘，便以7投4中（包含3記三分球）高效拿下16分與5次助攻。而此役勇士最大的亮點，莫過於擔任先發小前鋒的倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。他上場21分鐘，全場11投7中（三分球3投2中），繳出全場最高的17分，並抓下9個籃板、送出2次助攻與1次阻攻。
勇士自媒體《WarriorsDubsMedia》在賽後也發文大讚倫德伯格的表現：「他已經準備就緒，應該在賽季首戰就擔任先發，並且整個賽季都將是年度最佳新秀的有力競爭者。」此外，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也為勇士貢獻了16分。
湖人全隊22次失誤 先發陣容表現低迷
相較於勇士的強勢發揮，湖人此役的表現則顯得荒腔走板。全隊單場發生高達22次失誤，嚴重破壞了球隊的進攻節奏。先發球員中，僅有格萊姆斯（Quentin Grimes）拿下12分得分上雙，替補上場的馬穆克拉什維利則有15分進帳。至於備受關注的湖人新秀布朗尼（Bronny James），此役先發上陣21分鐘，全場5投僅2中得到4分，並發生3次失誤。湖人在防守端更是無法限制勇士的流暢傳導，最終以26分之差吞下敗仗。
|對戰組合
|比賽結果
|勝隊最高分球員
|敗隊最高分球員
|洛杉磯湖人 vs 金州勇士
|勇士 124：98 湖人
|倫德伯格（Yaxel Lendeborg）17分
|馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）15分
|布魯克林籃網 vs 夏洛特黃蜂
|籃網 124：90 黃蜂
|小波特（Michael Porter Jr.）16分
|麥克尼利（Liam McNeeley）14分
|紐奧良鵜鶘 vs 奧克拉荷馬雷霆
|鵜鶘 116：110 雷霆
|馬瑟倫（Bennedict Mathurin）13分
|史特茲（Bennett Stirtz）15分
|丹佛金塊 vs 猶他爵士
|金塊 117：106 爵士
|戈登（Aaron Gordon）18分
|彼得森（Darryn Peterson）23分