一名國小校長近日分享六年級畢旅行程，300多名學生抵達國立台中自然科學博物館後，因適逢午餐時間，全員進入館內麥當勞用餐，壯觀畫面引發1.6萬人按讚、42萬次瀏覽。沒想到貼文曝光後，「科博館配麥當勞」的行程竟被所有網友讚爆，也釣出大量7、8年級生回憶畢旅、校外教學到科博館，也曾把麥當勞當成最期待的午餐，科博館與麥當勞似乎早已成為不少台灣人的童年組合。
國小畢旅去科博館吃麥當勞！全場讚爆：聰明選擇
一名國小校長近日在Threads分享六年級畢旅行程，透露第一天第二站來到國立台中自然科學博物館，因抵達時間正逢午餐時段，為配合整體行程，安排300多名學生直接在科博館內的麥當勞用餐，大批學生同時湧入店內的畫面相當壯觀，讓校長也忍不住直呼：「沒見過，大家辛苦了！」
畫面可見，大批學生進入麥當勞後，業者也提前準備大量餐點，甚至直接以餐車將一盤盤薯條送到學生面前，孩子們拿著漢堡、薯條，一邊用餐一邊聊天，現場氣氛熱鬧又溫馨。
貼文曝光後，迅速引發熱議，截至目前已累積1.6萬人按讚、42萬次瀏覽，網友們竟意外留言讚爆，「非常有效率且被投訴抱怨機率低，全台sop都一致，是個聰明選擇」、「至少不會有食安問題，團體出遊，安全有保障」、「畢旅不是都要吃合菜嗎？現在小朋友居然是吃麥當勞，好羨慕」、「科博館唯一美食就麥當勞啊，但相比難吃的桌菜，麥當勞應該算很符合孩子喜好了」。
科博館配麥當勞是童年標配！根本變台灣人共同記憶
除此之外，更多網友反而瞬間被拉回童年，許多人發現，原來不管是哪一個年代，到科博館校外教學、午餐再吃麥當勞，似乎早已成為不少台灣人的共同記憶。
許多網友懷念直呼，「小時候最期待逛完科博館可以吃麥當勞，台中人的童年回憶」、「科博館麥當勞是我的童年」、「民國85年去科博館校外教學，就是吃麥當勞欸」、「我快笑死，誰小時候戶外教學或畢旅沒去過科博館，還一定要配上麥當勞」、「幼兒園小班的回憶，快30年了吧，逛科博館中餐吃麥當勞」、「記得國小校外教學的時候也是到科博館，然後大家最期待的就是麥當勞」。
《NOWNEWS》記者實際訪問身邊一名8年級生友人，他透露國小畢旅也是曾到科博館吃麥當勞。回頭看當年的行程，其實並沒有太多複雜安排，就是和同學一起逛展覽、拍照，但真正讓他期待的，反而是中午的麥當勞時間。
他回憶，大家坐在一起吃薯條、喝可樂，邊吃邊聊天，整路幾乎都在笑。如今重新想起那趟畢旅，才發現小時候其實很容易滿足，一份麥當勞就能讓一群同學開心很久，甚至比逛了哪些展覽還更深刻，意外成為多年後仍記得的一段童年回憶。
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一名國小校長近日在Threads分享六年級畢旅行程，透露第一天第二站來到國立台中自然科學博物館，因抵達時間正逢午餐時段，為配合整體行程，安排300多名學生直接在科博館內的麥當勞用餐，大批學生同時湧入店內的畫面相當壯觀，讓校長也忍不住直呼：「沒見過，大家辛苦了！」
畫面可見，大批學生進入麥當勞後，業者也提前準備大量餐點，甚至直接以餐車將一盤盤薯條送到學生面前，孩子們拿著漢堡、薯條，一邊用餐一邊聊天，現場氣氛熱鬧又溫馨。
貼文曝光後，迅速引發熱議，截至目前已累積1.6萬人按讚、42萬次瀏覽，網友們竟意外留言讚爆，「非常有效率且被投訴抱怨機率低，全台sop都一致，是個聰明選擇」、「至少不會有食安問題，團體出遊，安全有保障」、「畢旅不是都要吃合菜嗎？現在小朋友居然是吃麥當勞，好羨慕」、「科博館唯一美食就麥當勞啊，但相比難吃的桌菜，麥當勞應該算很符合孩子喜好了」。
除此之外，更多網友反而瞬間被拉回童年，許多人發現，原來不管是哪一個年代，到科博館校外教學、午餐再吃麥當勞，似乎早已成為不少台灣人的共同記憶。
許多網友懷念直呼，「小時候最期待逛完科博館可以吃麥當勞，台中人的童年回憶」、「科博館麥當勞是我的童年」、「民國85年去科博館校外教學，就是吃麥當勞欸」、「我快笑死，誰小時候戶外教學或畢旅沒去過科博館，還一定要配上麥當勞」、「幼兒園小班的回憶，快30年了吧，逛科博館中餐吃麥當勞」、「記得國小校外教學的時候也是到科博館，然後大家最期待的就是麥當勞」。
《NOWNEWS》記者實際訪問身邊一名8年級生友人，他透露國小畢旅也是曾到科博館吃麥當勞。回頭看當年的行程，其實並沒有太多複雜安排，就是和同學一起逛展覽、拍照，但真正讓他期待的，反而是中午的麥當勞時間。
他回憶，大家坐在一起吃薯條、喝可樂，邊吃邊聊天，整路幾乎都在笑。如今重新想起那趟畢旅，才發現小時候其實很容易滿足，一份麥當勞就能讓一群同學開心很久，甚至比逛了哪些展覽還更深刻，意外成為多年後仍記得的一段童年回憶。