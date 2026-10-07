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秀2024出國報告比對照片 陳智菡：丈夫、兒子都在現場

批把出國行程變「家族旅遊」 質疑5天行程延長至10天

再追「攝影官」及東沙爭議 籲徐佳青面對司法

陳智菡：不只查徐佳青 丈夫、兒子及外館人員都應釐清

籲檢調盡速保存資料 防串證、滅證

僑委會委員長徐佳青今（7）日宣布請辭，民眾黨立法院黨團主任陳智菡隨後召開記者會，再公布2024年僑委會出國報告及多張照片，指徐佳青當年赴北美洲出席台灣婦女會等活動時，丈夫及兒子均出現在公務行程的午宴、晚宴現場。陳智菡質疑，僑委會官方照片看不到兩人，但其他現場照片卻留下身影，「到請辭這一刻還在說謊」，並要求外交部及檢調盡速調查。陳智菡表示，外交部次長昨日稱尚未看到正式檢舉，因此民眾黨團今日直接提出具體資料，「人、事、時、地、物，相關牽涉到的人」，都歡迎外交部向黨團了解，盼盡快查明真相，「不要最後告訴我們查無不法，謝謝再聯絡」。陳智菡隨後公布僑委會2024年出國報告，內容涉及出席北美洲台灣婦女會等活動。她指出，該份出國報告部分重要訊息及人名遭遮蔽，其中4月21日當天，中午12時及下午5時30分分別有午宴及晚宴活動，而出國報告檢附的照片，正是此次比對的關鍵。陳智菡拿出官方照片及檢舉人提供的照片比對指出，徐佳青在「世華工商婦女會歡迎午宴」所穿服裝一致，僑委會提供的照片中看不到徐佳青兒子及丈夫，但檢舉人提供的照片中，兩人則出現在活動現場。至於當日晚宴，陳智菡指出，從中午到晚上都有駐外人員陪同，包括駐處處長、組長及秘書等人，「這明白就是公務行程」，但照片中徐佳青丈夫及兒子同樣出現在現場。「出國報告你寫的是出國開會、出國考察，結果可以帶著先生、兒子出國蹭吃蹭喝蹭行程？」並稱相關影像並非AI生成，「這是僑委會自己做出來的影片」。陳智菡進一步指控，徐佳青將出國行程「變成家族旅遊」，並美化成全家人為國家貢獻。她質疑，一個5天可以完成的行程，卻延長至10天，中間還安排在地休假及親子旅遊，認為相關情況涉及公帑及國家資源使用問題，應進一步調查。陳智菡表示，徐佳青在請辭記者會上稱，因為造謠及政治攻防，許多事情失去理性討論空間，但當媒體詢問兒子是否假冒攝影官、丈夫是否使用駐處公務車等關鍵問題時，徐佳青並未具體回應，而是表示交由行政、司法調查。「哪一句是造謠、抹黑？」陳智菡批評，徐佳青直到請辭仍稱自己不會利用職權替家人開缺，也不會私人濫用公款，但相關疑點正是外界要求她說明的重點。陳智菡追問，如果徐佳青兒子確實曾以「攝影官」身分隨行，是否算替家人「開缺」？此外，徐佳青兒子先前登上東沙島，也應釐清是否涉及利用職權讓家人獲得特殊待遇。針對徐佳青記者會上表示，「自己開車更省時省錢，我們為何要耍派頭」，以及在人力不足時會動用朋友、家人協助，陳智菡則質疑，這樣的說法並不能直接解釋家人是否有使用外交公務車等問題。陳智菡表示，外館公務車有一定使用規範，攝影官也有相關資格及專業要求，並非家人可以任意取代，「你太膨脹自己了，看清中華民國的體制」。她也引用徐佳青所說「做與不做都要有承擔勇氣」，表示民眾黨團鼓勵徐佳青「勇於面對司法」，在媒體面前可以選擇不回答，但進入司法程序後，就應針對檢調提出的問題說明。陳智菡表示，調查對象不應只有徐佳青，包括其丈夫、兒子，以及外館相關行政、會計人員，有無涉及不實登載等問題，都應一併查明，「清清楚楚、明明白白讓她吐實，不容許再巧言狡辯，千萬不要斷尾求生」。對於徐佳青在記者會上被問到是否感到受辱時表示，「我不辭也是會受辱，我辭了也是會受辱」，陳智菡則反批，「她不是在受辱，是在自取其辱」，認為相關公務倫理及資源使用疑點仍應說明。陳智菡最後喊話檢調，應盡快蒐集及保存相關資料。她並提到過去外交部調查其他案件的經驗，質疑行政調查效率，因此此次不應再拖延。陳智菡表示，相關單位應盡快保存公務車使用、出國行程及其他相關資料，避免涉案人員串證或證據遭滅失。「國家資源不容許濫用。」陳智菡強調，徐佳青雖已請辭，但民眾黨團提出的相關疑點仍應透過行政及司法調查釐清，不能因請辭就讓爭議就此落幕。