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▲有中國網友留言：「想來賺錢就好好的堅持住這個立場。」對此，吳奇隆則親自回覆：「不賺錢也是這個立場。」堅定態度讓陸網狂讚。（圖／翻攝自微博）

男星吳奇隆日前中國國慶日當天，親自前往天安門揮五星旗，畫面曝光後引發台灣網友抨擊，原本將於4日現身中職富邦悍將開球，球團臨時公告吳奇隆因「身體不適」取消出席，引發網友熱議。吳奇隆沉寂數日，近日則回應中國網友：「不賺錢也是這個立場。」相關關鍵字在微博掀起討論。吳奇隆在中國國慶日當天前往天安門，他手揮國旗喊道，「祝十一國慶日快樂！」畫面一出立刻引起台灣網友不滿、抵制。原本吳奇隆將於10月4日受邀擔任中職富邦悍將的開球嘉賓，與統一獅隊「台灣隊長」陳傑憲相見歡，但部分球迷開嗆：「這個確定不會敏感？」、「這沒爭議嗎。」隨後球團則發出公告，指吳奇隆因身體不適取消活動，時機敏感立刻掀起熱議。遭取消開球後，吳奇隆並未回應，不過近日他發布攀登長城的影片，有中國網友留言：「想來賺錢就好好的堅持住這個立場。」對此，吳奇隆則親自回覆：「不賺錢也是這個立場。」堅定態度讓陸網狂讚：「官媒也應該表揚一下吳奇隆，壞的批評、好的就表揚，作為榜樣」、「正常！他可是詩詩老公」、「不做雙面人」、「這才是真正的立場明確，其他人學學吧。」吳奇隆不僅是中國女星劉詩詩的老公，今年5月還在對岸開設兩家影視文創新公司，正式進軍短劇市場當老闆，旗下公司蓮初影視推出首部都市短劇《我要逆風去》，目前已經正式開機，找來何健麒、劉夕語擔綱男女主角，全劇預計在6月份起陸續在抖音、紅果等平台上架。吳奇隆憑陸劇《步步驚心》中「四爺」一角在中國走紅，演藝事業攀上高峰，不過自2021年推出和吳謹言主演的都會愛情劇《我的砍價女王》後就沒有戲劇作品，今年9月有粉絲留言詢問「最近咋都不出新劇了」，沒想到吳奇隆竟回答：「不拍戲了！」讓不少粉絲錯愕，不過也有人猜測未來他將把重心放在經營自媒體，或是音樂產業方面。