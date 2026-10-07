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港人36萬下單跟監 業者再用18萬轉包大愛徵信

有隨扈在旁跟監不順 2港人還親自來台了解進度

機車座墊藏微型攝影機 全天候監控逾1個月

北檢起訴4名徵信業者 2港人遭通緝

去年就曾自爆「被針孔偷拍」 警方當時稱沈伯洋未完成報案

民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋去年曾透露自己和妻女遭人跟監，甚至有人在他住家門口停放的機車上放置針孔攝影機。台北地檢署國安專組今（7）日偵查終結，查出2名香港人士鞠覺賢、林慶涉嫌支付約新台幣36萬元，委託台灣徵信業者跟監沈伯洋，再由業者以18萬元轉包大愛徵信，並從2024年10月1日至11月8日透過住家外機車藏設微型攝影機，24小時監控沈伯洋及妻女進出，影像再透過Telegram傳送至香港。北檢並依違反《個人資料保護法》等罪嫌起訴鄭永津、大愛徵信負責人謝乙辰等4人，另對已出境的鞠覺賢、林慶發布通緝。檢方調查，微信徵信、全聯徵信負責人鄭永津於2024年9月5日下午，接獲香港人士鞠覺賢、林慶委託，要求跟監沈伯洋。鞠覺賢當天匯入港幣9萬9950.09元，折合新台幣約36萬元，作為執行任務的報酬。由於鄭永津旗下公司沒有實際執行跟監的人力，因此再找上大愛徵信負責人謝乙辰，雙方談妥以18萬元承接任務。鄭永津之後親自前往新北市三重區，將18萬元現金交給謝乙辰，並由謝乙辰指派員工江文鑫統籌，侯凱瀚及綽號「阿翔」的男子協助執行，並由鄭永津直接與江文鑫聯繫、指揮跟監。起訴內容指出，由於沈伯洋身旁有隨扈保護，也會隨時注意周邊是否遭人跟監，導致徵信業者初期執行任務並不順利。鄭永津向謝乙辰反映跟監成效不佳後，2名香港委託人也對進度不滿，甚至在同年9月27日親自從香港入境台灣，了解任務執行情況。為提高監控效率，謝乙辰提出改以錄影設備進行遠端監控，與鄭永津達成共識後，徵信業者開始改變手法，在沈伯洋住家外布建攝影設備。檢方查出，江文鑫先請不知情的員工將一輛普通重型機車移到沈伯洋位於台北市大安區住處前方的機車停車格，再趁夜間把事先購買的微型攝影機裝在機車座墊下，讓鏡頭朝向沈伯洋住家大門。徵信業者並透過手機App遠端連線，從2024年10月1日至11月8日進行全天候監控，時間長達約40天。除了固定攝影機，相關人員也曾駕車前往沈宅周邊，以攝影機或手機拍攝沈伯洋及妻女進出住處的畫面，再將影像透過Telegram傳送至跟監群組。鄭永津取得相關照片、影片後，再轉傳給香港委託人鞠覺賢。北檢指出，鄭永津、謝乙辰、江文鑫、侯凱瀚等人涉嫌非法蒐集及利用沈伯洋與妻女個人資料，於今依違反《個資法》等罪嫌起訴4人，其中對鄭永津求刑1年6月。至於出資委託的鞠覺賢、林慶，目前均已出境，檢方依法發布通緝。檢方並指出，沈伯洋自2024年2月起擔任立委，同年10月14日遭中國國台辦列入所謂「台獨頑固分子」名單；本案被告利用科技設備監控沈伯洋及家人，再將相關資訊傳往境外，相關行為也成為國安專組追查重點。事實上，沈伯洋去年9月就曾透露，2024年10月曾發現住家門口一輛可疑機車藏有攝影設備，鏡頭偽裝在機車零件附近，電池則放在座墊下方；他當時記下車牌並通知警方，但不到1小時該輛機車便消失，之後也未得知調查結果。台北市警方當時則回應，接獲沈伯洋通知後立即調閱監視器，並曾詢問他是否要完成報案手續，以便進一步傳喚可疑機車騎士說明，但沈伯洋當時表示「不用」；警方仍基於安全考量，加派警力在其住處周邊巡邏。