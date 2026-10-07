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山本由伸太狂！道奇系列賽2：1聽牌勇士

終結者不在沒差！教士把系列賽比分追到1：2

MLB季後賽10/7戰況一覽

對戰組合 (客隊 vs 主隊) 比分 系列賽比分 勝投 敗投 洛杉磯道奇 vs 亞特蘭大勇士 3 : 1 道奇 2–1 領先 山本由伸(1-0, 1.29) C. Sale (0-1, 4.26) 密爾瓦基釀酒人 vs 聖地牙哥教士 3 : 4 釀酒人 2–1 領先 松井裕樹(1-0, 0.00) J. Romero (0-1, 3.86)

美國職棒大聯盟（MLB）國家聯盟分區系列賽（NLDS）第三戰今（7）日登場。分別由洛杉磯道奇克場交手亞特蘭大勇士，以及密爾瓦基釀酒人大戰聖地牙哥教士。最終道奇靠著山本由伸7局10K的好投，以3：1擊敗勇士，系列賽2：1聽牌。另一方面，教士在一番苦戰過後，以4：3險勝釀酒人，延長系列賽戰局。洛杉磯道奇隊今日作客亞特蘭大勇士隊主場，靠著日籍強投山本由伸主投7局僅被敲4安、狂飆10次三振失1分的季後賽代表作，加上打線在第4局由赫南德茲（Enrique Hernández）與弗里曼（Freddie Freeman）相繼開轟灌進3分奠定勝基，終場道奇以3：1擊敗勇士。雖然此役改打第5棒的大谷翔平3打數無安打、僅靠保送與打擊妨害兩度上壘，但道奇仍在5戰3勝制的系列賽中取得2：1的聽牌優勢，距離連續3年挺進國聯冠軍賽僅差最後一勝，晉級機率高達72%。陷入系列賽比分0：2、背水一戰的教士隊，在當家終結者米勒（Mason Miller）因請陪產假缺陣下祭出精彩的牛棚調度。日籍左投松井裕樹在第5局2人出局滿壘的危機下登板化解攻勢，隨後跨局投球順利拆彈，不僅主投1局無失分，更收下個人季後賽生涯首勝。教士隊在8局下半不惜壓上第2戰先發王牌金格（Michael King），終場教士以4：3險勝釀酒人隊，順利將系列賽追至1：2，成功延長季後賽戰線。