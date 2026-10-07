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▲戴德梁行統計2026年第3季前十大商用不動產交易，凱基人壽206億奪冠，科技廠亦積極擴廠。（圖／戴德梁行提供）

商用不動產顧問戴德梁行今（7）日發布 2026 年第 3 季市場報告，全台大額商用不動產交易衝上 2,645 億元創歷史新高！市場最大亮點莫過於「壽險業重磅回歸」，凱基人壽豪砸 206 億元買下南港大樓，晉升 AI 巨頭輝達（Nvidia）大房東。反觀住宅市場，受資金排擠與信用管制影響，今年全台交易量預估將陷入 26 萬棟保衛戰。戴德梁行統計指出，第 3 季投資型買盤顯著復甦，單季累計金額達 521 億元創近三年新高，其中壽險資金挹注 356 億元成為主要推手。最引人矚目的指標交易，正是凱基人壽以 206 億元買進「潤泰南港玉成廣場」，由於該大樓由輝達租下萬坪作為台灣總部，凱基人壽直接晉升為輝達房東。此外，南山人壽也以 51.7 億元卡位昌益科技產發園區。戴德梁行執行董事暨不動產估價師事務所所長楊長達分析，在升息環境與收益率門檻下，擁有科技巨頭長期承租、收益穩定的優質標的，最受壽險資金青睞。除了壽險資金回歸，科技業自用擴廠買盤同樣強勁，前三季 AI 相關企業已重金投入 1,794 億元搶購廠房。第 3 季代表性交易包含廣達電腦以 197 億元買下友達桃園華亞廠，以及日月光半導體分別砸下 63 億元與 56.7 億元購入友達高雄路竹廠與中壢廠房。戴德梁行指出，在產業急單需求下，能迅速投入生產的既有廠房開價已幾乎成為成交價。至於住宅市場，今年前 8 月全國建物買賣移轉棟數為 17.1 萬棟，在資金流向台股與信用管制影響下，全年移轉棟數將面臨 26 萬棟保衛戰。