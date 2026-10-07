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品牌化「雲林良品」 35噸濁水米出口澳洲

雲林西螺濁水米首度外銷澳洲！西螺鎮農會與台灣優米有限公司合作，今（6）日舉行封櫃記者會，首批35噸濁水米（台南11號）正式封箱。雲林縣長候選人、立委張嘉郡表示，雲林西螺米是台灣的優質米，這次跨出第一步外銷澳洲，未來佈局歐洲、中南美洲等國際市場，打響雲林西螺米的名號，期望未來能有更多雲林農產品可以進入國際市場。張嘉郡指出，雲林縣政府近年推動「雲林良品」，目的是希望透過品牌化、規格化，提升雲林農產品的辨識度與附加價值，這次西螺濁水米透過產銷履歷、契作及品牌合作進軍澳洲，就是把雲林農產品從產地帶進國際市場的成功案例。張嘉郡今日出席雲林濁水米進軍國際市場封櫃記者會指出，西螺鎮農會長期耕耘稻米產業，年銷量達1.4萬噸、銷售額超過5億元，在國內市場已建立穩定的銷售基礎，此次首批35噸西螺濁水米出口澳洲，後續將逐步提高出口量，目標朝年出口1200噸邁進。張嘉郡表示，雲林是全台重要的農業生產基地，水稻更是雲林重要的農作物之一，全縣水稻種植面積超過3萬5000公頃，雲林農業的優勢不只有產量，更重要的是品質與完整的生產體系，如何把這些優勢轉化成品牌價值，是未來農業發展的重要方向。張嘉郡表示，農產品要走向國際，除了把品質顧好，也要建立品牌與穩定的外銷通路，西螺鎮農會長期深耕稻米產業，在國內市場已建立良好基礎，這次進一步與台灣優米有限公司合作拓展澳洲市場，讓雲林好米有新的銷售管道。張嘉郡表示，農產品要成功外銷，除了生產端持續提升品質，也需要穩定的市場與通路。未來她也會持續協助拓展國內外市場，讓更多雲林優良農產品有機會走出國門，也讓農民辛苦生產的成果能夠轉化成更好的市場價值。