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僑務委員會委員長徐佳青近日陷入兒子隨同出訪和丈夫涉用公務車等爭議，今（7）日哽咽宣布請辭並自請調查，重申自己問心無愧，為維護調查機關客觀獨立並捍衛官箴，自請行政和司法調查。國民黨文傳會主委陳以信大酸，怕拖累民進黨台北市長參選人沈伯洋選情才斷腕止血？陳以信說，昨天行政院長卓榮泰還公開表示要「靜待調查結果」，今天徐佳青就火速請辭，賴政府態度為何在短短24小時內180度轉彎？究竟是調查突然有了重大發現，還是九合一選舉逼近，賴清德擔心爭議持續延燒、拖累沈伯洋台北市選情，因此親自出手要求徐佳青下台？陳以信認為，如此戲劇性的轉折，賴政府有責任向國人說清楚：「究竟這24小時發生了什麼事？是誰要求徐佳青辭職？賴清德有沒有親自下令？」徐佳青的爭議不是今天才發生。先前兒子參加東沙體驗營的利益衝突問題已遭監察院裁罰，如今又爆出兒子隨行出訪、丈夫使用外館公務車等爭議。賴政府過去沒有當機立斷，如今距離九合一選舉只剩不到兩個月，卻突然在一天之內迅速切割，難免令人質疑真正考量究竟是整頓官箴，還是搶救選情。陳以信強調，徐佳青辭職不能讓所有問題跟著一筆勾銷。既然徐佳青已自請行政及司法調查，政府就應完整公布相關出訪、經費核銷、公務車及外館資源使用紀錄，司法機關也應依法查明。