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▲YouTube Brandcast 2026在台登場，官方宣布Shorts系列及AI互動等新功能，強化短影音、搜尋與購物體驗。（圖／翻攝官網）

短影音也能「追劇」！Shorts系列台灣上線

不想看完2小時影片直接「問問YouTube」

影片出現什麼商品也能問

YouTube今（7）日在台灣舉行Brandcast 2026，宣布一系列新功能，其中短影音與AI成為兩大重點，因應「迷你短劇」觀看熱潮，YouTube正式在台推出「Shorts系列」，未來看短劇不用再一集一集翻找，點進其中一集就能一路追完整個系列；AI功能「問問YouTube」也持續升級，能幫忙整理影片重點，接下來連畫面中出現、創作者沒有特別介紹的商品，都可以直接問AI。根據YouTube公布的最新數據，目前YouTube已觸及台灣98%的網路人口，台灣使用者平均每天觀看超過115分鐘，在短影音方面，更有42%台灣受訪觀眾將YouTube列為短影音首選平台，高於Facebook、Instagram、TikTok等平台。近年短影音不再只有幾十秒的搞笑、知識或開箱內容，「短劇」也快速崛起。YouTube表示，2026年上半年全球迷你短劇觀看次數突破65億次，較去年同期成長50%，題材從愛情、奇幻、懸疑到各類劇情都有。因此YouTube在台灣推出「Shorts系列」功能，就像把Shorts變成一部可以連續追看的迷你影集。過去觀看短影音時，往上或往下滑很可能直接跳到另一支無關影片；現在如果創作者把多支Shorts整理成系列，觀眾看到其中一集後，可直接點選其他集數，一路把整個故事追完。YouTube在記者會上表示，Shorts系列就是「劇集式的短影音」，希望讓短劇以更原生的方式呈現在平台上，而創作者也能把原本零散的短影音，規劃成集集相連的故事。除了Shorts，AI也開始改變看片方式。YouTube目前已推出AI互動工具「問問YouTube（Ask YouTube）」，使用者觀看影片時，可以直接針對影片內容向AI提問。例如面對一、兩個小時的長影片，不必從頭看到尾，就能要求AI整理重點，或詢問「某個片段在哪裡」、「這段內容的前因後果是什麼」。下一步，YouTube還要把AI與購物結合。YouTube宣布將陸續在台灣推出全新的購物探索功能。使用者觀看開箱、3C、美妝或生活類影片時，可以直接向「問問YouTube」詢問商品資訊，由AI整理影片中的開箱、比較重點。即使創作者沒有在影片中特別介紹某件商品，只要商品出現在畫面中，觀眾也可以直接詢問AI「這是什麼」、「影片裡用的是哪個商品」等問題，減少另外截圖、搜尋或爬文的步驟。