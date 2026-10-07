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看懂花盆顏色 黃色收齊、灰色還沒拿到

▲《Pikmin Bloom》中，花盆圖示呈現黃色，代表該類型飾品的顏色「已經完成收集」。（圖／《Pikmin Bloom》）

特殊飾品未全收集 花盆仍會呈灰色

🟡皮克敏特殊飾品種類

▲皮克敏《Pikmin Bloom》特殊飾品需要全數顏色收集完成，拿到的花盆才會顯示黃色。（圖／《Pikmin Bloom》）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》中，不少玩家在查看花苗時，會注意到不同花盆旁的類型圖示，有些呈現黃色、有些則是灰色，看起來只是顏色不同，但其實藏著與飾品收藏進度有關的重要資訊，官方說明指出，黃色與灰色並非代表花苗品質或皮克敏能力，而是用來告訴玩家該類型的飾品是否已經收集完整，對正在補圖鑑的玩家來說相當實用。若《Pikmin Bloom》中，某個飾品類型的圖示呈現黃色，代表該類型飾品的顏色「已經完成收集」，例如「公車紙模型、紅色花盆」背景呈現黃色時，表示玩家已經取得過「紅色公車紙模型飾品皮克敏」，若呈現灰色，則代表玩家尚未擁有「紅色公車紙模型飾品皮克敏」。特別要注意的是，若玩家只是把皮克敏培育出來，但尚未培養友好度、還沒拿出生禮，那就算拿到同樣類型和顏色的花盆，背景圖示仍會呈現灰色；簡單來說，皮克敏「一定要拿到飾品才算」完整收集，只拿到花盆不算。此外，目前《Pikmin Bloom》共有12款「特殊飾品」，這12種類型在特殊飾品全部收集完之前，花盆都會是灰色樣式，例如玩家已經成功收集「白色廚師帽飾品」，但尚未拿到「白色廚師帽特殊飾品」，那就算拿到「廚師帽系列的白色花盆」，背景圖示還是會呈現灰色。在《Pikmin Bloom》時不時會新增「特殊飾品」種類的情況下，仍建議皮友們不要隨便進行「放生」或「丟棄花盆」的動作，若擔心佔用皮克敏空間，可以將花盆進行分類，不用急著培育，平時還是培育當月活動皮克敏即可。