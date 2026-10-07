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蔡康永站上政治場合 前空軍少校：成年人都要承擔選擇

邱世卿示警統派及交流人士：接下來一段時間注意安全

知名主持人蔡康永近日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選活動，激起對岸網友不滿情緒，更是遭到中國合作廠商火速切割。對此，前空軍少校參謀邱世卿指出，既然蔡康永選擇出現在政治活動場合，就應理解外界可能將此視為政治表態，「成年人做的選擇都必須付出代價」，同時也提醒台灣支持統一及持續投入兩岸交流的人士，近期應特別留意自身安全。邱世卿5日在網路節目《野禮會客室》中表示，他並不認同凡事都要泛政治化，無論是作家、歌手或藝人，如果只是單純表達意見，沒有明確政治意涵或特定指涉，社會不應動輒將其上升到政治立場。他以台灣部分政治對立現象為例指出，若僅因一個人使用不同語言，或呈現出不同身分特徵，就立即拿手機拍攝、進一步懷疑其政治立場，反而可能反映出缺乏自信及過度情緒化。不過，談到蔡康永此次現身沈伯洋競選活動，邱世卿認為情況有所不同，他強調，並沒有要幫對方講話，但每個成年人都有權利做出自己的選擇，同時也必須承擔選擇後可能產生的反應。邱世卿提到，蔡康永既然選擇出現在沈伯洋的政治活動現場，外界自然可能將此解讀為支持，「我們都不是3歲小孩了」。邱世卿續指，至於中國民眾，也可能依照自身立場作出相應選擇，無論是支持、反對或抵制，都屬於各自的判斷，「彼此尊重彼此的選擇」。對於部分中國網友因蔡康永的選擇感到失望或憤怒，他則呼籲大家不必過度激動，看到相關話題一度登上微博多個熱搜，忍不住直問：「在搞什麼鬼？」邱世卿直言，沒有必要為了一名藝人的政治選擇投入太多情緒，隨後他將話題拉回兩岸情勢表示，目前在台灣公開支持統一的人已經不多，並提出自己的判斷，認為兩岸統一進程正在以外界人難以察覺的方式持續加速當中。邱世卿進一步提到，台灣支持統一的人接下來應該要「注意安全」，隨著兩岸局勢壓力升高，部分主張台獨或執政陣營人士可能承受更大的政治壓力，但未來究竟可能採取何種作法，他也坦言「真的不知道」。因此，他呼籲台灣的統派支持者仍應遵守現行法律及制度，在合法框架內表達自身立場，不必躁進。至於推動民間交流、長期往返兩岸的人士，邱世卿則提醒，這些民眾更應珍惜目前仍願意留在台灣承擔壓力、持續推動兩岸交流的人，畢竟在兩岸政治氣氛日益緊張的情況下，願意維持溝通與交流的人反而更加重要。