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▲日本沖繩一名39歲女子涉嫌遭駐日美軍海軍陸戰隊員巴拉德殺害，巴拉德後續遭依強盜殺人罪嫌逮捕。（圖／美聯社／達志影像）

日本沖繩一名39歲女子涉嫌遭駐日美軍海軍陸戰隊員殺害，引發當地居民強烈反彈。對此，美軍駐沖繩最高指揮官6日晚間下令，駐沖繩美軍所有人員從7日中午到9日中午，將暫停作戰活動48小時，期間禁止外出、營內外全面禁酒，所有人專注於接受紀律訓練，之後將展開為期1個月的反思期，反思期間將實施宵禁，所有人員凌晨0時至5時間須在住處待命。美軍海軍陸戰隊第三遠征軍在社群媒體上公佈了這項措施。駐沖繩美軍最高負責人華森（Benjamin Watson）中將發布的備忘錄指出，本次訓練將就休假政策、執法機制、酒精意識、沖繩文化和聯盟責任進行討論，「部隊的每一位成員都必須明白，個人行為會帶來相應的後果」。備忘錄強調，「自由是一項使命，就像任何其他使命一樣，它需要紀律、信任和團隊合作才能成功完成。照顧好你的隊友。互相督促。恪守你身上制服所代表的高標準。這是我的期望，也是我們國家和盟友理應對我們所抱有的期望」。日媒《共同社》分析指出，美方多年來一直在強調整肅軍紀，但惡性案件仍接連不斷，震懾效果並不明朗。2016年沖繩一名美軍文職人員涉嫌殺人棄屍被捕，當時美軍也曾採取臨時禁止在基地外飲酒以及外宿的措施。回顧本案，沖繩那霸市某飯店一名39歲女子屋宜杏奈在房內遭到殺害，錢包、背包等財物被人搶走。警方調閱飯店監視器後發現，一名疑似外籍男子與女子一同進入房間，之後男子獨自帶著女子的物品離開。最終查出該名男子就是美國海軍陸戰隊普天間基地的20歲上等兵巴拉德（Devin Jacob Ballard），警方於是以涉嫌強盜殺人將其逮捕，巴拉德接受調查時以「我不知道」否認犯案。警方目前正在調查釐清他與死者的關係、犯案後行蹤以及女子確切死因。