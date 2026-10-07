我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年亞冠賽日本28人完整名單

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（下簡稱亞冠賽）將於11月12日至15日在東京巨蛋開打。日本武士新任總教練井口資仁今（7）日召開記者會，正式公布本次代表隊的28人名單。首次執國家隊兵符的井口特別點名擁有經典賽經驗的中日龍強投高橋宏斗擔任隊中王牌，帶領這群年輕世代力抗強敵。值得一提的是，日本隊11月12日首戰就是台灣。亞冠賽參賽資格限制為24歲以下或進入職業3年以內的球員，並允許搭配最多3名29歲以下的超齡球員。井口資仁總教練表示，隊長人選預計在接下來的宮崎集宿期間決定，但他毫不掩飾對高橋宏斗的寄予厚望：「高橋投手毫無疑問是這支球隊的王牌。這次比賽將一路連結至未來的世界12強與洛杉磯奧運，希望他能挺身而出，帶領這群同世代的年輕選手。」此外，在公布的名單中，本季達成央聯連霸的阪神虎隊並無球員入選。對此井口總教練說明，選拔過程中曾考量了約70至80名候選人，並與各球團總教練密切溝通，最終是以球員的身體狀況及發掘新戰力為優先考量，選出目前的最優陣容。對日本隊而言，本次賽事不僅是檢驗年輕球員實力的舞台，更被視為觀察2027年世界12強賽及2028年洛杉磯奧運戰力的前哨戰。日本武士隊將於11月12日首戰對決台灣，13日交手韓國，14日對決澳洲，並於15日進行季軍賽與冠軍決賽。吉田聖彌（中日）、竹丸和幸（巨人）、石田裕太郎（DeNA）、武內夏暉（西武）、高橋宏斗（中日）、金丸夢斗（中日）、高太一（廣島）、鈴木豪太（軟銀）、松本健吾（養樂多）、九谷瑠（樂天）、森田駿哉（巨人）、篠原響（西武）、中森俊介（羅德）松尾汐恩（DeNA）、小島大河（西武）、進藤勇也（日本火腿）宗山壘（樂天）、渡部聖彌（西武）、佐佐木泰（廣島）、莊子雄大（軟銀）、正木智也（軟銀）、山口航輝（羅德）、山縣秀（日本火腿）度會隆輝（DeNA）、西川史礁（羅德）、佐佐木俊輔（巨人）、長谷川信哉（西武）、辰見鴻之介（廣島）