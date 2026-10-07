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台中市議會今(7)日進行警消環衛等委員會預算審查，外埔綠能生態園區廚餘委託處理費用。市議員陳俞融質疑，環保局明年編列該計畫預算達1億3,505萬元，較往年大幅增加1億105萬元，暴增4.3倍，高居環保局各項計畫增幅之冠。陳俞融痛批費率調高缺乏依據，提案凍結增加的1億105萬元預算；環保局長則回應費率調升符合全台行情，並當場承諾絕不會將成本轉嫁至市民水費。陳俞融指出，外埔綠能生態園區預算於民國 112 至 115 年間，每年均穩定編列 3,000 萬元，編列基準為每日處理 114 公噸（每年約 264 天）、每公噸單價 1,000 元。然而，環保局以「因應廠區擴建及契約修約」為由，預計自 116 年起大幅調升費率。根據市府規劃，厭氧發酵處理費由每公噸 1,000 元調升至 1,995 元（處理量 3 萬公噸）；另新增高效堆肥項目，每公噸處理費高達 3,900 元（處理量 1.8 萬公噸）。陳俞融分析，總處理量僅從 3 萬公噸增加至 4.8 萬公噸，成長約六成，但總花費卻激增至 1.3 億元，達到原本的 4.3 倍。光是明年度單年增加的費用，即已超過過去九年環保局累計編列金額（2 億 3,340 萬元）的一半以上。陳俞融強調，多給廠商1億元，就代表少了1億元能用於地方道路維修、公有市場改善或社區照顧。她針對修約協議書簽署時間、高價高效堆肥的必要性，以及該份 ROT 契約長達至 131 年才到期等細節提出強烈質疑。陳俞融擔憂處理成本大幅墊高後，未來恐轉嫁至市民水費帳單。她表示，為維護市民權益且不影響廚餘去化，主張凍結明年增加的 1 億 105 萬元預算，要求環保局提出修約協議書、費率成本分析與交付量規劃，向議會專案報告後始得動支。環保局長回應指出，外埔綠能生態園區 ROT 案整建工程已於今年 5 月動土。針對費率調高，環保局表示，經調查全台厭氧發酵處理費用每公噸約在 2,475 元至 4,050 元之間，台中市採用每公噸 1,995 元相對合理。環保局說，將廚餘轉化為能源與肥料是國際多元化處理趨勢。針對議員關切的費用負擔，環保局於議會公開承諾，相關增加成本未來絕不會轉嫁到市民的水費帳單上。