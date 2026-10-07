麗緻餐旅集團宣布，ITF線上旅展即日起開跑，針對想到台北旅遊或規劃一站式度假體驗的旅人，台北亞都麗緻大飯店提供多款優惠住宿券，包含「奢華享受－景隅套房」每張每晚6999元（原價3萬2714元），下殺21折之優惠；或者雙人入住景隅套房一晚，附翌日早餐兩份。餐券方面，「天香樓套餐券」每張3680元（原價5106元），約73折，可享用「天香經典套餐」一客； 獲法國外交部特選美食餐廳的巴賽麗廳，推出「單人早餐/下午茶通用券」，買五送一，旅展限定價4000元（原價5106元），75折，平均每張只要666。
麗緻餐旅集團提到，台北亞都麗緻的天香樓傳承起源杭州的香港天香樓，堅守杭州老菜的風華韻味，今年推出經典套餐券以及兩款年菜提貨券：「天香樓套餐券」每張3680元（原價5106元），打73折，可享用「天香經典套餐」乙客，包含杭幫菜最耳熟能詳的經典名菜「宋嫂魚圓羹」、「花雕罐香東坡肉」，再加贈天香樓嚴選茗茶乙杯（價值880元+10%）。
一券雙饗超值禮遇 買十送一最高現省1萬8,000，高靈活度的餐券使用方式：憑單張「天香樓套餐券」，也可於平日午間用餐可選擇兌換兩客「蘇堤尋味套餐」（價值5016元），無論商務酬酢或親朋相聚皆能輕鬆享受正宗杭饌的細膩風韻。
巴賽麗廳推通用券 早餐或下午茶只要666元
至於獲法國外交部特選美食餐廳的巴賽麗廳，推出「單人早餐/下午茶通用券」，買五送一，旅展限定價4000元（原價5106元），75折，平均每張只要666元，即可享精選早餐一客或法式薄餅下午茶套餐三選一（餅皮薄脆的阿爾薩斯薄餅，或 布列塔尼傳統的蕎麥煎餅，或 法式甜薄餅）。
台北亞都麗緻大飯店也提供多款優惠住宿券：「奢華享受－景隅套房」售價6999元（原價3萬2714元），以21折價格雙人入住景隅套房一晚，附翌日早餐兩份。17坪的房型有三面落地窗，採光明亮、寬敞宜人。
或者「輕鬆入住－卓越客房及豪華客房」售價7998元（原價2萬9568元），享28折，旅展限定組合，內含卓越客房雙人入住一晚，與免費升等豪華客房雙人入住一晚，兩晚可分開使用。
台北萬豪也有線上旅展 下午茶950元吃到
台北萬豪酒店也有線上旅展，即日起至11月15日晚間11時59分限期開賣。集結五間餐廳共推出8款餐券，64折起，另還有自助餐券限量買一送一。其中亮點包含Garden Kitchen「平日下午茶自助美饌」一套6張，每張950元，千元有找；Lobby Lounge「平日晚間牛排豬肋排‧沙拉吧吃到飽」每張1200元；頂級鐵板燒 Mark's Teppanyaki「平日午間日本A3和牛海陸套餐」每張2600元，
最為優惠的，就是推出半自助式餐廳「Garden Kitchen」每週三加碼推出限量自助餐券買一送一或買二送二，將於今（7）日、10月14日、10月21日及10月28日的中午12時開賣，每場限量50組，售完為止。各式優惠即日起於台北萬豪酒店官網開搶。
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巴賽麗廳推通用券 早餐或下午茶只要666元
至於獲法國外交部特選美食餐廳的巴賽麗廳，推出「單人早餐/下午茶通用券」，買五送一，旅展限定價4000元（原價5106元），75折，平均每張只要666元，即可享精選早餐一客或法式薄餅下午茶套餐三選一（餅皮薄脆的阿爾薩斯薄餅，或 布列塔尼傳統的蕎麥煎餅，或 法式甜薄餅）。
台北亞都麗緻大飯店也提供多款優惠住宿券：「奢華享受－景隅套房」售價6999元（原價3萬2714元），以21折價格雙人入住景隅套房一晚，附翌日早餐兩份。17坪的房型有三面落地窗，採光明亮、寬敞宜人。
或者「輕鬆入住－卓越客房及豪華客房」售價7998元（原價2萬9568元），享28折，旅展限定組合，內含卓越客房雙人入住一晚，與免費升等豪華客房雙人入住一晚，兩晚可分開使用。
台北萬豪也有線上旅展 下午茶950元吃到
台北萬豪酒店也有線上旅展，即日起至11月15日晚間11時59分限期開賣。集結五間餐廳共推出8款餐券，64折起，另還有自助餐券限量買一送一。其中亮點包含Garden Kitchen「平日下午茶自助美饌」一套6張，每張950元，千元有找；Lobby Lounge「平日晚間牛排豬肋排‧沙拉吧吃到飽」每張1200元；頂級鐵板燒 Mark's Teppanyaki「平日午間日本A3和牛海陸套餐」每張2600元，
最為優惠的，就是推出半自助式餐廳「Garden Kitchen」每週三加碼推出限量自助餐券買一送一或買二送二，將於今（7）日、10月14日、10月21日及10月28日的中午12時開賣，每場限量50組，售完為止。各式優惠即日起於台北萬豪酒店官網開搶。