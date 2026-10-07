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▲蔡康永分享幫自創文字版畫簽名的側拍照片，預告年底將舉辦新的展覽。（圖／蔡康永臉書）

主持人蔡康永4日現身綠營台北市長候選人沈伯洋的造勢活動，為將來可能專訪兩位台北市長候選人做準備，儘管他隨後也表態會出席蔣萬安的競選活動，依然遭中國視為力挺「台獨頑固分子」而封殺，近日有網友發現，蔡康永疑似刪掉小紅書部分貼文，留下「跟我合不來的人，我通常用沒有緣分來看待」、「自己選的路，為什麼就要走完」等金句，引發熱議。蔡康永先前常駐主持小紅書自製節目《一千零一夜電台》，不時分享節目片段，不過網友發現8月份有關該節目的貼文已經全數消失，留下7月份的心靈雞湯字卡，內容包括「想從別人那邊要任何東西，都是煩惱的起源」、「丟掉東西，如果會捨不得，就把它想成是：得到新的空間」、「自己選的路，為什麼就要走完？隨便什麼路，都不用走完吧？」此外，還有「跟我合不來的人，我通常用『沒有緣分』來看待，把事情推給緣分以後，心裡輕鬆很多」、「每次快要失去好心情時，我就當場衡量我的好心情值多少錢」、「讓別人失望，不一定要感覺對不起」、「一開始，不用立志要跟別人『好好相處』啦！『共存』就好了」等。昨天下午，蔡康永在粉專上傳一張照片，可見他戴著手套，正在為其創作的文字版畫「一切只是過程」簽上名字，並預告即將舉行全新的展覽，配文寫下：「今天給新做的版畫簽名，年底又有展覽要準備了！我有時真的很喜歡，看著我自己的版畫。」貼文發布至今，已經累計3.3萬人按讚，網友紛紛各自解讀：「一切只是過程，懂了」、「你的po文次數頻繁，能清楚感受到你想說但沒說出口的話」、「靜待水到渠成之日」、「因為自由的種子已經播下去了！接下來就是耐心等待大樹的成長」、「做自己最美麗」、「活了數十載，還有什麼比在自由的國度作自己更重要」、「支持康永哥！」