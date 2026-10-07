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奎丁：Shorts接觸以前碰不到的觀眾

▲奎丁（右）透露，目前YouTube Shopping分潤已占頻道總收益約8成，從過去覺得商品標記麻煩，到現在上片後就會優先找商品標記。（圖／記者周淑萍攝）

Shopping分潤占收入8成 連奎丁自己都嚇到

YouTube Shopping創作者年增11倍 逾900萬台灣用戶搜購物

YouTube短影音與購物功能，正在改變創作者的流量與收入結構。YouTuber奎丁今（7）日在YouTube Brandcast 2026分享，過去主頻道男性觀眾占8成以上，但經營Shorts約3、4年後，短影音的男女觀看比例已逐漸接近各半，成功觸及原本較難接觸的新族群；更讓她意外的是，YouTube Shopping分潤目前已占頻道總收益約8成以上，讓她從過去嫌標記商品麻煩，變成現在影片上線時「第一件事」就先找商品。奎丁表示，短影音和長影片最大的差異在於Shorts更容易接觸陌生觀眾，她以自己的頻道為例，過去男性觀眾占8成以上、女性僅約1成多，即使頻道經營多年，觀眾結構也很難出現明顯改變。不過開始經營Shorts後，情況逐漸不同。奎丁透露，目前短影音的男女觀看比例已接近各半，她形容，Shorts先用精彩、節奏快速的內容吸引陌生觀眾，再把有興趣的人導向長影片，讓觀眾先從短影片認識你，再去看你的長影片，進一步了解創作者完整的個性與內容。除了Shorts拓展新觀眾，YouTube Shopping也直接改變奎丁的收入來源，她在記者會被問到廣告、業配及購物分潤的收益占比時透露，目前Shopping分潤占頻道總收益「大概80%以上」，這個結果連自己都相當意外。奎丁表示，YouTube Shopping剛上線時，由於使用者還不熟悉相關功能，雖然自己很早就開始標記商品，但初期其實沒有那麼有感，直到使用者逐漸養成透過影片購物的習慣，銷售與分潤才愈來愈明顯。她坦言，以前影片上線後，要再進YouTube Studio後台標記商品，常讓她覺得「很浪費時間」，忙的時候甚至會先擱著，等到週末有空才慢慢補標。但現在工作流程完全反過來，「影片上完、標題上完，影片還在上傳中，就先找相關商品」，商品標記已經變成每次上片的固定步驟之一。YouTube官方數據也顯示，購物行為正在平台快速成長。2026年6月，台灣已有超過900萬名登入用戶在YouTube進行購物相關搜尋；截至2026年5月，台灣YouTube Shopping活躍創作者數量更較去年同期成長11倍。奎丁認為，過去YouTuber想靠內容變現，往往得先累積作品與流量，再等待品牌找上門合作，相對被動；現在即使不是業配影片，只要內容中出現適合的商品，也能透過標記功能創造額外分潤，讓一支原本拍完就結束的影片，有機會持續產生收益。