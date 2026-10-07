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香港人士委託徵信業者鄭永津等4人，於113年全天候監控民進黨立委沈伯洋及妻女，北檢今（7）日依違反個資法起訴鄭永津等4人。對此，沈伯洋回應，當時抹黑他被害妄想的，國民黨民代、網紅，全數翻車，「跟這個禮拜抹黑我發毒品的，是有重複的一群人」。對於起訴結果，沈伯洋透過臉書回應，他之前發現，家裡門口被裝針孔，結果他揭露以後，一瞬間鋪天蓋地的嘲笑，說是行車記錄器、說他被害妄想，結果今天收到起訴書，檢察官發現，是境外敵對勢力委託台灣公司，跟監他，並且裝設針孔，還指定要拍他的女兒。沈伯洋提到，更混亂的是，他們對於「跟不出東西」很不滿意，結果還搭飛機過來「督軍」，當時抹黑他被害妄想的，國民黨民代、網紅，全數翻車，「跟這個禮拜抹黑我發毒品的，是有重複的一群人」。最後，沈伯洋打趣說，他今天又拿到優秀立委，「第五次，目前得獎率100%！我知道國民黨立委，還在忙翻我的臉書，但我就先知會一下」。