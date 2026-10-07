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台灣啦啦隊圈近年進入大洗牌時代，人氣成員離隊、跳槽、轉隊消息不斷，如今台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」也投下震撼彈，今（7）日正式宣布一粒（趙宜莉）等7名成員離隊，引發球迷熱烈討論。尤其一粒傳出離隊，更讓不少球迷直呼不捨，而啦啦隊跳槽早已是常態，2024年樂天啦啦隊女神也曾掀起一波出走潮，林襄、李多慧、Yuri（陳洛心）都一起轉到味全龍成為小龍女。Wing Stars這次宣布共有7名成員離隊，包括一粒、李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯、圈圈，堪稱成軍以來最大規模異動。其中最受矚目的就是人氣成員一粒，她近年靠著球場應援照與甜美形象走紅，也經常成為球迷討論焦點。而近期就不斷傳出一粒可能離開台鋼的消息，甚至有消息指她有機會轉戰北部球隊，外界更猜測下一站可能與樂天桃猿有關。不過相關動向目前尚未正式公布，台鋼球團先前也僅低調表示，有些事情不方便透露，後續若有消息會再另行通知。回顧近年啦啦隊圈，最具代表性的跳槽事件之一，就是林襄與李多慧離開樂天女孩、轉戰味全龍小龍女。林襄曾是樂天女孩招牌成員之一，社群人氣極高，轉隊消息曝光時一度引發球迷震撼；李多慧則是掀起「韓援啦啦隊」熱潮的代表人物，來台發展後迅速打開知名度，後來也離開樂天加入味全龍，並擔任隊長，Yuri（陳洛心）也控訴轉隊後整個月都沒工作、沒收入沒多久就傳出離隊，也追隨腳步轉至味全龍。