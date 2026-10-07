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九合一地方大選倒數，藍營近日頻頻挖出民進黨台北市長沈伯洋過去的文章，並質疑其是否仍認同相關立場，除了毒品議題外，國民黨立委羅智強今（7）日再次挖出沈伯洋2012年在社群媒體談論死刑的文章，並質問沈「你還吃廢死的那一套嗎？」對此，沈伯洋透過臉書重申，「為什麼我到現在還沒提出要廢死刑的修法？」他更表示，他不僅沒有提過「廢死」的修法，甚至曾參與審定出版《死刑肯定論》。「如果真的像國民黨所講的，為什麼我到現在還沒提出要廢死刑的修法？」沈伯洋透過臉書表示，他不僅沒有提過「廢死」的修法，甚至曾參與審定出版《死刑肯定論》。沈伯洋提到，死刑在他的法律專業領域裡，一直是受到廣泛討論的議題，也因為這個議題在台灣仍有疑慮，需要正反討論，他才會參與審定出版《死刑肯定論》。「這是一個漫長的討論過程，正反的討論都很重要！」沈伯洋表示，選台北市長，就應該認真討論市政，國民黨不談地方政府應該如何預防犯罪，也不跟他這個「犯罪學專家」討論如何降低犯罪，卻用片段的標籤攻擊，這對守護市民安全有什麼幫助？沈伯洋強調，地方政府首長最重要的責任，是預防犯罪、降低傷害，避免憾事發生，市政府如何做好治安、強化警政、社政與教育的合作，及早發現風險、介入處理，「才是我們應該拿出具體方案、接受市民檢驗的事」。