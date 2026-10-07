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洛杉磯湖人隊今（7）日在NBA季前熱身賽對決金州勇士隊，在當家球星唐西奇（Luka Dončić）、里夫斯（Austin Reaves）等多名主力缺陣下，開局防守端全面崩盤，首節就被狂轟45分、全場最多落後達38分，最終以98：124遭勇士慘虐26分，熱身賽戰績來到1勝1敗。賽後湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）受訪時重話砲轟球隊上半場的表現「不可接受」，並強調缺陣絕不能成為打不出應有水準的藉口。前一場才以127：103大勝國王隊的湖人隊，此役讓唐西奇休戰，里夫斯、凱斯勒（Walker Kessler）與塞克斯頓（Collin Sexton）也持續缺席。湖人由小將席耶羅（Adou Thiero）、拉拉維亞（Jake LaRavia）、布朗尼（Bronny James）、葛林姆斯（Quentin Grimes）與馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）扛下先發重任。然而比賽一開局，湖人首節遭勇士猛烈火力轟下45：31。整場比賽湖人讓勇士繳出高達51%的投籃命中率，加上全隊發生多達25次失誤，比賽早早失去懸念。面對如此低迷的表現，湖人總教練雷迪克賽後記者會上難掩失望：「我們開局的方式簡直太瘋狂了，上半場的表現令人無法接受。我已經在休息室把這一點明確告訴了球員們。」即使球隊陣容不整，雷迪克依然堅持高標準要求：「我們以前也打過不少缺少明星球員、替補捉襟見肘的比賽，但我依然期待我們能贏，也期待大家能發揮出應有的水準。即便主力缺陣，你依然可以要求場上的球員承擔責任，而我相信他們會做出正面回應。」不過雷迪克也指出，下半場調整過後，球隊在防守端找回了應有的強度與身體對抗性，特別點名席耶羅與拉拉維亞在該時段的防守表現值得肯定。本場比賽馬穆克拉什維利拿下湖人最高的15分，葛林姆斯貢獻12分3助攻，拉拉維亞獲得9分3抄截，席耶羅則拿7分4籃板。湖人隊預計將於台灣時間週四重返賽場，再次對決國王隊，修正防守問題並重新找回比賽節奏。