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「沈伯洋愛說謊！」徐巧芯重申：我反對在社區中心供應毒品

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日因12年前的戒毒防治文章遭藍營持續追打，面對外界質疑，他最新回應強調，反毒是社會集體共識，台灣不會推動毒品除罪化，也不支持大麻合法化，更無奈喊話：「作者（指自己）還沒有死哎！結果我講的都不算數？他們講的才算數？」不過，國民黨立委徐巧芯隨即再翻出沈伯洋過去的相關發言，火辣開嗆：「愛說謊！」徐巧芯指出，沈伯洋先前面對爭議時，一再強調當年文章提到的「在社區中心發放毒品給吸毒者」，指的是美沙冬療法；但她翻出過去在社群的留言，質疑其中一名自稱「沈伯洋」的帳號，當時明確表示自己所指的是加拿大溫哥華的「毒品注射屋」，並提到政策應「不以懲罰為目的」。徐巧芯狠酸，沈伯洋瞎掰那麼久，說什麼「作者還沒死」，為何過去自己的留言內容卻與目前的說法不同？她在貼文中連續兩度寫下「沈伯洋愛說謊」，並附上「我反對在社區中心供應毒品」標籤，將爭議焦點再度拉回沈伯洋2014年的相關論述。與此同時，徐巧芯也進一步介紹「毒品注射屋Insite」，於2003年9月在溫哥華市中心東區成立，是北美第一個獲合法授權的監督注射場所，使用者能帶著自己取得的毒品進入，在工作人員監督下使用，主要目的在於降低過量死亡及感染風險。符合場所規定的人，可以在場內持有、使用自己攜帶的毒品，並受到特定法律豁免，不會單純因為這項持毒行為遭逮捕或起訴。不過，徐巧芯提到，「讓進入場所的人較不容易因過量死亡」與「解決整個城市的成癮、街頭用毒問題」，屬於不同層次的成果。後來非法毒品供應中的芬太尼風險增加，而Insite相關研究也顯示，海洛因相關過量率在研究期間從每千次使用2.7次增加至13次。她最後以此質疑，結果顯示即使有監督，使用的物質仍可能非常危險。