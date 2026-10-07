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▲蔡康永說自己長大後才知道太平輪與蔡家之間的關聯。（圖／翻攝自YouTube@SMG音樂頻道）

▲蔡康永的爸爸搬到台灣後東山再起，還有錢送他去美國留學。（圖／翻攝自YouTube@SMG音樂頻道）

主持人蔡康永近日因出席民進黨台北市長候選人沈伯洋的競總成立大會，遭到國民黨支持者還有中國群眾抵制，質疑他立場台獨，蔡康永的家世背景也再度引發討論。他其實是上海望族蔡家的後代，爸爸蔡天鐸是中聯輪船公司的創辦人之一，當年出事的「太平輪」就是蔡天鐸公司的船隻；發生沉船海難後，蔡家為了賠償罹難者家屬，散盡家財，後來才移居台灣生活。蔡康永的家族原先相當富有，他的祖父曾任上海自來水公司高層，父親蔡天鐸則是復旦大學法律系畢業的知名大律師，家族在上海富甲一方，家裡甚至擁有7輛私人轎車。憑藉雄厚的財力與政商人脈，蔡天鐸與好友合資創辦了「中聯輪船公司」，並租用大型客貨輪「太平輪」，經營上海與基隆之間的定期航線。當時能搭乘太平輪的乘客，多為政商名流、富商巨賈及其家眷，蔡家在上海的事業與地位可謂達到了鼎盛。結果1949年1月27日（農曆新年小年夜）當晚，國共內戰局勢緊張，大量急於避難的民眾擠爆上海黃浦碼頭，紛紛想搭上太平輪前往台灣避難，因此太平輪當日超載，船上還載了大量中央銀行檔案、黃金、報紙印刷設備與商號貨物。為了避開宵禁與戒嚴，太平輪在深夜熄燈偷航，卻在舟山群島附近的白節山海域，與載滿煤炭鋼鐵的貨輪「建元輪」迎面相撞。建元輪當場沉沒，太平輪也在短時間內沒入冰冷的大海。全船近千名乘客與船員中，僅有30多人獲救倖存，包括著名音樂家烏白辛、刑事鑑識專家李昌鈺的父親李浩民等人均不幸罹難，成為台灣近代史上最慘烈的海難。沉船事故發生後，巨大的財務風暴直接衝擊船東蔡天鐸。由於蔡天鐸投保的保險公司規模較小，面對巨額賠償金無力負擔而直接宣佈倒閉，所有罹難者家屬的善後與理賠壓力，全部落在了中聯輪船公司身上。法院隨後查封並扣押了中聯旗下所有剩餘船隻，公司資產被全數凍結清算，中聯輪船公司宣告破產解體，蔡家的輝煌航海事業一夕之間付諸東流，此事也成為蔡天鐸心中最沉重的陰影。蔡康永曾說，爸爸對於太平輪事件閉口不談，所以他小的時候並不了解，直到長大接觸相關史料，才知道太平輪就是爸爸以前公司的船隻。而蔡家在上海沒落後，移居到台灣，蔡天鐸也重操舊業做回律師，靠著老本行成功東山再起，再次重建家業，也因此蔡康永出生後，家境其實依然很不錯。更因為爸爸晚年得子，對他十分寵愛，還送他到美國留學，從小就熱愛藝文的蔡康永也拿到美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）電影電視研究所編導製作碩士學位。蔡康永畢業返台後，先從事幕後工作，當過電影製片人、編劇、電台監製、雜誌總編等等，後來受到知名製作人施南生的提攜，獲得節目《一千零一頁》、《流行都市》的主持棒，這才正式踏入演藝圈，並在主持《兩代電力公司》、《康熙來了》之後，成為台灣家喻戶曉的主持人。