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台北捷運車廂最大敗筆！通勤族超怒：下車還要猜地點

北捷去年就改善了！第二版還是被罵：更看不懂了

▲北捷去年8月已開始精簡部分路線資訊。（圖／取自北捷官網www.metro.taipei）

台北捷運是雙北通勤族、學生族群日常往返的重要交通工具，過去就有乘客抱怨北捷車廂內的跑馬燈宣導文字過長，無法即時辨認站名，雖然北捷去年8月就已實施部分路線「精簡版列車到站資訊」，但近日一名乘客搭中和新蘆線時發現，車門開啟後螢幕沒有持續顯示站名，反而切換成車廂位置等資訊，讓他得往車外確認站點，質疑「螢幕顯示第幾車廂是要幹嘛？」不少網友也有同感，直呼：「改版完更亂、更看不懂了！」一名網友近日在Threads發文抱怨，列車抵達車站、車門準備開啟時，螢幕理應讓乘客一眼確認目前站點，卻出現車廂位置等其他資訊，讓他相當不解，直問：「台北捷運到底什麼時候才能理解，到站的時候就每一秒都要顯示站名，放一個車廂在那邊是要幹嘛？」貼文一出，不少網友也有同感怒轟，「開門時，0人在乎自己在第幾節車廂」、「門開了，反而不顯示現在是停靠哪一站」、「下車還要猜地點，以為大家都每天搭捷運，北捷真的超雷」、「搭了10幾年還是會找不到現在坐到哪一站」、「每次要看外面柱子確認真的很煩」。也有網友直言，這項問題其實早已被反映多年，但遲遲沒有真正改善，「我10年前就抱怨過了，客服回我可以看App就不會錯過」、「罵N年了，不改就是不改」、「亞洲人這輩子注定要會通靈，還會有人怪你搭車不專心」。事實上，北捷早在去年8月便針對車廂到站資訊進行調整，部分路線導入「精簡版列車到站資訊」，刪除例行性宣導文字，留下站名、轉乘路線等必要乘車資訊，希望能讓旅客快速掌握所在車站位置。另一方面，北捷已於淡水信義線、中和新蘆線及板南線引進AI數位列車，改將傳統跑馬燈升級為48吋液晶螢幕（LCD），除了顯示站名、車站代碼及路線方向，也增加所在車廂位置與對應出口、立體化月台樓層示意等功能，讓乘客能提前掌握下車後的動線。然而，新版螢幕推出後，許多網友還是認為不夠直覺，「那個車廂圖真的看不懂是在幫什麼」、「改版完更亂、更看不懂了」、「都換成這種螢幕了，畫面應該很好改掉，希望北捷早點把站名固定在畫面上」、「捷運難得從單行跑馬升級大螢幕，結果貪心放一堆不重要的資訊」、「沒有改善還倒退新增無用功能」。也有人指出，紅線早已改正這個問題，希望能早點普及到各線路，「紅線上很久沒看到垃圾話了，想說已經都改了，想不到其他線還是這樣亂搞」、「紅線到站圖且已放大處理」，若旅客對捷運車廂資訊有意見，建議可以透過北捷官網反映，「歡迎一人一信，逼台北捷運面對。」