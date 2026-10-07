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中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊 Wing Stars 今（7）日宣布7位成員離隊，其中人氣成員一粒（趙宜莉）的動向最受外界矚目。對此她親自回應，若未來下一步確定，會親自向大家報告。而一粒的離隊，也象徵著曾經紅極一時的「粒保樂園」正式歇業。回顧2024年春訓，一粒因跳葉保弟魔性應援曲而瞬間爆紅，葉保弟也成為中職少數尚未登上一軍舞台就享有極高知名度的新秀；然而隨著雄鷹升上一軍，葉保弟始終未能繳出穩定成績，今年更未獲得一軍出賽機會，在陣中新血陸續加入的情況下，季末恐將面臨60人保留名單外的殘酷考驗。現年27歲的葉保弟畢業於義守大學，2022年在中職選秀落榜後，曾短暫擔任雄鷹訓練員，並於同年底以自主培訓合約加盟球隊。2023年葉保弟憑藉努力獲得正式球員合約，成為雄鷹隊史首位「自培轉正式」的選手，簽約當下更感動落下男兒淚。該年二軍賽季，葉保弟獲得教練團大量重用，出賽76場敲出 75 支安打、1轟，繳出打擊率2成73；此外，他單季選到48次四壞球保送，追平2020年葉竹軒所保持的二軍單季最多保送紀錄。雄鷹於2024年正式升上一軍，成為中職第6隊，球團特別為葉保弟量身打造個人專屬應援曲。洗腦旋律加上罕見的嗩吶配樂，開季前迅速掀起討論；雖然起初球迷評價兩極，甚至有人形容曲風偏向「宮廟風」，但這首應援曲在春訓熱身賽一砲而紅，搖身一變成為中職新一代的「洗腦神曲」。2024年2月的雄鷹自辦熱身賽中，每當葉保弟上場打擊，球場便響起這首風格強烈的應援曲，場邊Wing Stars成員一粒也在應援舞台上賣力帶動氣氛。賽後有現場球迷將場邊應援片段上傳至社群平台，在網路演算法與球迷轉發推波助瀾下，一粒清新的外型搭配應援曲迅速席捲全網，順勢掀起「粒保樂園」狂潮，也為雄鷹開季主場票房帶來極大的效益。然而隨著熱潮褪去，葉保弟在一軍的表現未能維持穩定。2024 年一軍出賽42場僅敲出19安，打擊率僅1成79；2025年球季一軍出賽20場擊出6安含1轟，打擊率2成；今年球季更完全沒有一軍出賽紀錄，在二軍出賽50場敲出31安含 轟，打擊率僅 2 成 18。隨著球隊持續注入年輕新血，葉保弟在季末恐將面臨60人名單外的去留考驗。如今隨著一粒宣布離隊，當年轟動中職的「粒保樂園」話題，也正式宣告走入歷史。