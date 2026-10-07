我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳小岳今（7）日出席Columbia 2026秋冬保暖全系列記者會，聊到近期拍戲近況，透露今年幾乎都在劇組度過，前陣子才剛結束密集拍攝，終於慢慢回到自己的生活節奏。8月間鳳小岳遭直擊大露兩點穿肉色內褲在街上拍戲，他也大方證實，還笑說當時天氣炎熱，其他演員都得追著跑，反而自己「最涼快」，另外他加碼分享這場戲也不是從影最大尺度，因為自己在剛出道時就已經全裸過了。鳳小岳聊到這場裸戲，透露拍攝當天天氣相當炎熱，劇情安排有許多角色追逐奔跑，「其他人都要追，對吧？還有很多其他角色。那我就裸體跑，所以我最涼快。」至於這場戲是否是他從影以來最大尺度演出？鳳小岳倒是不以為意，直說自己對裸露尺度並不陌生，「我剛出道的時候我就全裸了。」他也補充這次的題材比較偏喜劇類，因此拍起來並沒有太大心理負擔。至於有沒有為了這場戲鍛鍊身材？鳳小岳聽完立刻謙虛回應：「剛好那天光打得好吧！」他笑說拍攝時汗流很多，加上光線漂亮，畫面看起來才會有比較好的效果除了拍戲趣事，鳳小岳也分享先前到福壽山露營時，意外遇到冰雹的難忘經驗。他回憶當時其實接近夏天，原本還是大太陽，沒想到因為山上海拔高、天氣變化快，突然烏雲密布，中午就開始下冰雹，讓他相當震撼。鳳小岳說當時自己穿短袖還被冰雹打到，後來稍微躲到樹下，但還好不是在很深山的地方，其實是在營區與馬路旁，反而覺得是很特別的體驗，「我們第一次在台灣看到冰雹，確實是非常特別的經驗。」鳳小岳今年沒有作品報名金鐘，被問是否有恭喜入圍金鐘的黃鐙輝，他也笑說：「太厲害了吧！我的哥，向他看齊」，不過他透露自己一整年其實拍了不少戲，大大小小約有4部作品，直到前兩週才真正鬆下來，今天記者會出來透透風有稍微緩過來的感覺，前兩天與孫淑媚一起表演也很快樂，接下來的他會慢慢把狀態找回來，希望能找一點時間可以去往山上跑，或是做做自己的音樂都很好。