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民進黨台北市長參選人沈伯洋遭跟監一案，北檢查出大愛徵信社涉嫌接受香港籍人士委託，並起訴4名業者。對此，民進黨立委王世堅今（7）日受訪時表示，司法機構快速起訴是很好的，這也是對人權最大保護。徵信業者鄭永津等4人於113年接受香港人士鞠覺賢、林慶委託，24小時全天候監控沈伯洋及妻女。台北地檢署今天依違反個資法起訴鄭永津等4人，對鄭求刑1年6月，並通緝鞠覺賢、林慶。民進黨下午舉行中常會，王世堅會前受訪時表示，在民主國家，任何人都不應該被跟監，尤其外籍人士或境外人士，來台灣跟監某些人，背後可能有政治因素，因此司法機構快速偵查、起訴是很好的，這樣才是對人權最大的保護；他說，尤其沈伯洋現在面對這麼龐大的選舉，還有中共的壓力，所以他認為司法在這件事情上，做得很正確。王世堅進一步提到，境外勢力介入台灣試圖影響政治，這十幾年來都是這樣，國外先進國家面對這部分的處置很明確，例如FBI處置跟監事件，暗中都有做基本保護措施，這是對的，是國家最起碼的尊嚴。另針，針對國民黨質疑沈伯洋廢死立場，王世堅回應，尊重沈伯洋的看法，因為沈是犯罪學專家，在研究犯罪心理與動機、如何減除消滅犯罪，屬於學術性探討，「他的任何主張我都接受」；不過，王世堅也說，針對已經在執行法律的司法人員，例如法務部，執行死刑是法務部責無旁貸的責任，都已經判決確定了，跟現在的「憲法」無關，「憲法」怎麼修是針對未來的判決，但34位還沒有執行的老案子，法務部說要重新審查，那就趕快把「憲法」解釋的4項要件做完。